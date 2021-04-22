拉布拉多犬散步時被追問性別　媽說出真正答案　所有人大跌眼鏡

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-04-22 13:46

很多時候樣貌並不可信，蒼老的外表不代表不可以裝著一個可愛的靈魂。 台灣一個網民最近在網上分享了她家巧克力拉拉的近照，她說若把牠帶到街上，十個個人當中九成人都會錯認拉拉的性別，令她深感無奈。雖然牠不笑的樣子比較嚴肅，但其實牠是一個很愛撒嬌的孩子。

（ig@ labradors_taitung）

這隻祖籍澳洲的12歲巧克力拉布拉多犬，和牠的弟弟黑拉拉雨果與媽媽生活在台東的旅行者寵物友善民宿，除了每天和福寶玩耍外，巧克力拉拉的日常工作便是民宿內的小管家。精明的拉拉是一隻很特別的狗狗，牠的內心非常複雜難理解，有什麼想做想要也不會輕易表達出來。

擁有帥氣身材的巧克力拉拉最喜愛的活動便是游泳，每逢夏天都會一週游泳一次，因此牠的體格很好，也比同類的拉拉大隻，而且牠不笑的樣子看起上來比較嚴肅讓人感覺好像很兇。媽媽在接受《香港01》訪問時表示，雖然巧克力拉拉經常被人錯認性別，令她深感無奈，但牠其實是一隻很愛撒嬌的毛孩子。

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網民都紛紛留言說「真的很帥！」、「毛色真的很易讓人誤會」、「老佛爺等級了」、「身材真的很好」、「超man，很像教父那種類型的」、「有股村子的長老的味道 什麼都問他就對了」、「有種沈穩的味道」。

▼▼同場加映：內地有網民在社交平台發佈影片，指家中的閉路電視拍到子女趁自己不在家時，偷偷打遊戲機，而德國牧羊犬「糯米」更幫忙把風，當牠聽到爸爸回家的腳步聲時，即時吠叫提醒弟妹。誰知他們非常慌張，放下手掣衝入房間後，竟然忘記關電視機！糯米見狀後，隨即用一個舉動，成功拯救幾位豬隊友的弟妹！▼▼

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▼▼同場加映：台灣飼主這天下班回家，發現自家梳化居然被一隻「巨型爆炸頭人偶」佔據，模樣還十分懶散。原來是貴婦狗「呆門」大爺般坐在梳化上，見到媽媽回來也不為所動，讓媽媽傻眼直呼，「要來一杯嗎？」▼▼

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