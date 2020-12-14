拉布拉多小狗每次餵食後「離奇失蹤」　主人跟蹤狗媽揭最溫馨一幕

母親永遠不會嫌棄自己的孩子，並給予他們無私的愛和照料。 美國有隻拉布拉多尋回犬誕下8隻小狗，但每次主人都只見7隻小狗在狗窩裏，當他以為有隻冒失的小狗迷路時，卻在遇見超溫馨的一幕。

狗媽媽Daisy誕下了一胎8隻小狗。（YouTube截圖：Life With Labradors）

美國有隻拉布拉多尋回犬「Daisy Duke」，早前順利誕下了一胎8隻小狗。由於Daisy的營養不足以供應給所有小狗，所以其中一隻小狗「Lucy」的身型長得非常迷你。加上Lucy有7位兄弟姐妹，牠更難在Daisy身邊佔一席位，飲奶時常被其他小狗撞開、推開，總是落寂地呆在一旁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人非常關心Daisy和孩子們的情況，也擔心Lucy的狀況會變得越來越差，於是時常留意牠們的行為、舉動。他發現每次Daisy餵完奶之後，Lucy都會消失不見。他最擔心Lucy發生了意外，後來看到暖心一幕才知道Daisy的偉大。

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在弱肉強食的動物界，大多數動物都會放棄同胎最弱小那一隻，把食物、營養都留給最健壯的孩子。原以為Lucy會消失不見，會因為汰弱留強被媽媽拋棄，沒想到偉大的Daisy為了養活Lucy會做出如此暖心的舉動！

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