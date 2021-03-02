拉布拉多犬敏感部位長出花來　牠竟面露笑容　爸崩潰：怎辦到的？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-02 08:05

溫馴的狗狗，總是特別可愛迷人。 就像這隻生活在台灣基隆的狗狗阿V，牠天生一副傻萌相，外表傻呼呼的，很是討人喜歡。這天，牠抵擋不住花香的誘惑，鑽到花叢中跑了一圈，結果出來時，牠最神秘的地方，竟然長出了一朵花！

這隻可愛迷人的拉布拉多犬叫阿V（Vivi），乖巧又溫馴，對着任何人都面露笑容，因此很受街坊歡迎。這天，爸爸帶牠到公園散步，沒想到阿V被花香所引，轉瞬間便鑽到花叢中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在牠走出來的時候，頭頂突然像是戴了紫色花冠般，突然仙氣十足。不過，當轉到背面時，卻看到阿V的神秘位置，長出了鮮紅的花朵，令人不禁發笑。

【點擊圖片放大看，究竟阿V屁股上的花「長」成怎樣的呢？】

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阿V這次鑽到花叢，卻在屁股開花的事件，在分享到社交平台後，竟然引起大批網民注意。大家都被阿V的笑容所吸引，更因牠屁股長出來的花而逗得發笑。

網民到相片下，發揮出無限創意，「名副其實是屁股開花了！」、「幫自己打馬賽克」、「可惜這花不是菊花呢」、「有些位置不能隨意看」、「用心良苦，知道爸爸要分享這圖，先自行打碼」、「這花的香氣一定很獨特」。

同場加映：小時候很正常 6個月大黑狗突然長出魔性耳朵。台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

▾▾▾點撃圖片放大：看妹妹成長的萌照，內藏大量萌耳照片！▾▾▾

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點撃看全文：小時候很正常 6個月大黑狗突然長出魔性耳朵

同場加映：流浪黃狗天生「瀏海」每次摸頭都會改變造型。台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

▾▾▾點撃圖片放大：看威士忌的可愛萌照▾▾▾

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點撃看全文：流浪黃狗天生「瀏海」 每次摸頭都會改變造型 網民：耳朵很搶戲