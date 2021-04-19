狗美容｜英國解封後14隻狗狗狂衝美容店　剪毛後由露宿狗變超美汪

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-19 10:40

疫情期間，不少地方都實施封城，以減低感染的機會。 早前英國疫情相當嚴重，幾乎是封城近３個月。近日疫情稍有緩和，封城禁令「解封」，大家都鬆了一口氣，外出購物時也不忘替狗狗打扮一番。據英國一間狗隻美容公司表示，他們公司的預約已爆滿，每天都有狗狗前來修毛！

疫情期間，狗狗美容佔都被迫關門休息。現在解封，不少狗主都預約要為愛犬打扮一番。（Bone Idol）

隨着英國的新型肺炎疫情持續放緩，封城近3個月如今終可「解封」。不少人都鬆了一口氣，外出瘋狂購物。而在封城期間，狗狗美容店是不許營業，因此不少狗主家中的毛孩，早已是毛髮亂糟糟的。

據狗狗美容店Bone Idol的老闆Scott Learmouth表示：「可以預見接下來一段時間，我們的排程都會很滿！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟美容師替狗狗修毛後，牠們變得有多清爽！】

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不少狗主表示，他們在第一天解封，便帶着狗狗去美容院修毛。「牠已3個多月沒修毛了，我在家裏又不敢替牠剪毛，結果狗狗外表變得亂七八糟。剪毛後，牠又回復清爽，看起來也精神了許多。」

店主Scott也表示：「我們很樂意替前來修毛的狗狗留下沙龍照。每次看到狗主滿意的笑容，以及狗狗修毛後變得活潑起來，都令人感到滿足。」

同場加映：台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾

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點擊連結看全文：貴婦狗遭美容師剪平頭 媽原本期待牠回家 陌生史納莎靠近她崩潰

同場加映：在台灣，近日有網民分享了自己丈夫理髮後的樣子，並拿來跟自己養的貴婦狗作比較，結果幾乎一模一樣。貴婦狗張菲的媽媽表示，就是因為他們父子經常「狼狽為奸」，因此才會作出這報復行為。

【點擊圖片放大看，究竟菲媽想如何報復，出來的效果，不知她是否滿意呢？】

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