貴婦狗被爸帶去剪毛　媽接狗時只見陌生禿毛汪對她狂搖尾：是誰？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-02 13:38

照顧愛寵還是親力親為比較好。 台灣有狗主在社交平台表示，日前帶家中貴婦狗「Miley」露營，狗狗玩到非常骯髒，回家後媽媽即時預約寵物美容，爸爸更自願請纓幫忙。當媽媽到寵物店接回愛犬時，一直看不見Miley，遠看只見一隻有點眼熟的「綿羊風」狗狗，對她狂搖尾巴，媽媽細心一看才成功憑著Miley的鼻子認出牠，隨即嚇呆！

Miley樣子可愛。（受訪者提供）

狗主Yu-An Anja Liao接受《香港01》訪問時表示，Miley現時一歲多，當初是在網上領養牠。狗狗性格活潑，非常好動貪玩，同時也愛撒嬌，深受媽媽寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前媽媽帶同愛犬到郊外露營，Miley玩得樂此不疲，全身都弄髒。於是媽媽回家後立即預約寵物美容，誰知他們平時預約的美容師剛巧不在，爸爸提議換另一個美容師，還自願帶Miley到寵物店。爸爸到達後，隨口跟美容師說順便修一下毛，不要修太短就可以。

之後媽媽一心到寵物店接回乾淨漂亮的Miley，誰知她完全看不到愛犬，只看到一隻全身無毛、只有頭頂剩餘一坨「綿羊風」毛的狗狗，不停向她搖尾巴。她仔細看才認到Miley的粉色鼻子，令她瞬間崩潰！

▾▾▾點擊圖片放大看，貴婦狗Miley剪毛後的棉羊造型！▾▾▾

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媽媽表示，回家後Miley不知道是覺得自己醜還是冷，一直窩在角落的地毯上不動，直到她給狗狗穿上衣服才開始正常一點：「千萬不能偷懶讓老公帶狗寶去剪毛，他現在竟然還有膽嫌棄Miley，說牠醜到可恥，不肯再遛狗，完全是故意！」

▾▾▾同場加映：其他狗狗的美容趣事！▾▾▾

在台灣，有爸爸帶着家中的狐狸犬到美容院修毛，沒料到回家後，媽媽幾乎認不出這是自己的狗狗。因為狗狗外觀和先前完全不同，就像一隻陌生唐狗般。但在呼喊牠的名字後，牠會回應，這應是自己的狗狗吧？

【點擊圖片放大看，狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

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台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾