貴婦狗｜美容師建議替狗狗剪新裝　汪真面目曝光連爸也認不出

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-15 08:03

髮型的改變可給人耳目一新的感覺，對狗狗來說修毛也有同樣效果。但有時候，修剪過度，也會令主人認不出來！ 早前，一隻貴婦狗去了寵物美容中心修毛，結果出來時像變成了另一隻狗狗。爸爸接狗狗回家後，家中女兒滿臉疑惑，不信是同一隻。

牠是９歲的貴婦狗小鳥，一直以來到美容院都是略為修剪毛髮，但這次連臉上的毛也修剪了，究竟會變成怎樣呢？（twitter@kaepon1219）

這個有趣的狗狗修毛故事，來自日本Twitter網民所分享。他指日前帶前家中9歲的貴婦狗小鳥（バーディー）去寵物美容院修毛，由於每次都只是少許修剪，因此外型變化不大。這次美容師便問爸爸，要不要試試替狗狗修剪臉上的長毛，而爸爸也答應了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果狗狗修毛後的樣子，令爸爸大為驚訝。如果不是美容師帶牠出來，爸爸一定沒法認出這是自己的狗狗！

【點擊圖片放大看，究竟這貴婦狗被修毛後，變成怎樣？】

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【點擊圖片放大看，其他網民們的狗狗修毛趣事！狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

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【點擊圖片放大看，一隻柴犬修毛後會被人誤認為是史納莎呢？】

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貴婦狗小鳥的有趣剪毛經歷，在網上被網民熱傳。不少人也表示目瞪口呆，原來自己一直以來，都不知狗狗真面目。「我很懷疑狗狗被人調包了，不敢相信是同一隻」、「難道修毛就是女人卸妝？」、「原來耳朵是這麼長，一直以來都被捲毛擋着」、「感覺狗狗也被自己的樣子嚇呆」、「還是小女兒謹慎，知道要測試狗狗驗真偽」。

同場加映：台灣有寵物美容師在社交平台表示，早前有客人帶一隻已飼養9年，毛髮全打結的約瑟爹利到寵物店，指希望將牠剃毛後，送到收容所棄養。美容師聽到後，於心不忍決定接手照顧，並收養狗狗。經她悉心打理之後，地拖狗變成一隻超美狗，可愛程度更令人難以置信。

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同場加映：台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾

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