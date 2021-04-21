流浪生活太慘　小貓曾靠吃貓毛續命　獲救後蛻變好身材美貓

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-21 07:00

每個生命都有着無限可能，只要你給予機會。 這個貓生出現大逆轉的救援故事，來自澳洲貓咪救援組織bestfriendsfelines所分享出來。當義工救起貓咪Lulu時，牠顯得相當瘦弱，全身都是跳蚤，身上幾乎都全秃了。獸醫指這是因為Lulu與牠的兄弟們因沒東西吃，只能靠吃彼此毛髮，來補充少許的營養。

澳洲的貓咪救援組織bestfriendsfelines，最近分享了他們的其中一個救援故事。所救起的貓咪叫Lulu，當時牠與兄弟們一起被救起，但最終只有牠存活下來。當時的Lulu身體很虛弱，身上的毛髮幾乎全光了，獸醫指這是因為貓咪們窩在一起，沒東西可吃，最終只能吃彼此的毛髮，來維持生命。

獸醫當時看到Lulu的情況，隨即表示牠存活的機會不大，因為飢餓缺乏營養，牠體內的器官都萎縮了，再加上跳蚤與體內的蠕蟲，都令牠生危在旦夕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Lulu獲救蛻變成什麼靚模樣】

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從Lulu蛻變成現在的Ciri，貓咪的變化實在很驚人。全靠義工們不肯放棄，貓咪才能茁壯成長下來，變成如今這麼可愛迷人。

網民也留言大讚義工大愛，才能給貓咪生存下去的機會。「多麼甜蜜的故事」、「能成為這麼美麗的貓咪，實在太好了」、「好人好事，讚！」、「幾經風雨，貓咪終於能過上幸福生活！」

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

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點擊連結看全文：流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人 媽超後悔收編：轉世來報仇

▼▼同場加映：泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。▼▼

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

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