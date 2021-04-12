懷孕流浪貓上門討吃食飽後消失　一周後送5驚喜報恩　網民：恭喜

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-12 17:05

常說動物都是有靈性，懂得知恩圖報。 台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！

亮亮去年11月突然出現，上門討吃。（受訪者提供）

貓主Dabao Kuo接受《香港01》訪問時表示，自己一直有餵開流浪貓，原先家中固定有兩隻街貓會來討飯吃，但5個月前的某一天，家門前突然出現一隻她未曾見過的貓咪：「牠非常有靈性，有次牠很肚餓，我正在倒乾糧，牠就急不及待要攀上來吃，我告訴牠不可以這樣，要乖乖坐好等我。自此，每次放飯之前，牠都會自己乖巧地安坐。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於貓咪五官很漂亮，Dabao Kuo為牠取名「亮亮」。貓貓現時大約三歲，Dabao Kuo憶述，當時牠上門討吃兩三天後，就開始放下戒心，讓人摸頭，亮亮也會磨蹭她的手腳，想在她身上留下氣味。後來亮亮突然消失了一星期，再出現的時候，牠的大肚子不見了，而且牠還送上5大驚喜，向貓奴報恩！

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Dabao Kuo指，剛認識亮亮時牠就患上感冒，所以才會萌生想帶牠去看獸醫，再將牠收養的想法：「我很歡迎亮亮來當我的家人，牠現時也習慣這裏的生活，開始當成自己的家，當我要帶牠出門時，牠也沒有想要往外衝的感覺。」

網民看到照片後，紛紛表示「順利收編」、「恭喜樓主」、「貓咪要報恩啊！」、「要當貓奴了」、「還懂得上門求包養，真聰明！」。

▼▼同場加映：其他流浪貓咪報恩的故事！▼▼

▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

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▼▼日前有網民表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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