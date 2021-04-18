流浪貓僵硬倒路邊嚇壞旁人　下秒真相大白讓人笑翻：把眼淚還來！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-18 08:02

台灣桃園網友徐小姐這天一如往常地載女兒回家，卻看見平時總會熱情迎接的社區流浪橘貓「咪咪」倒在路邊，怎麼叫都沒回應，嚇得以為牠是不是發生了什麼意外。沒想到走近一看，咪咪原來只是睡得太熟了，還睡眼矇矓地喵了喵打算起身，卻因為太胖而翻不過來，慵懶的逗趣萌樣讓徐小姐不禁笑了出來，眼淚差點被騙去。

影片中，咪咪仰躺在地睡得十分香甜，當牠發現徐小姐靠近，便瞇著眼睛喵了一聲，像是在說，「幹嘛～妳們回來啦？」下秒便扭了扭身子準備起身，只不過卻因為肚子實在太大，根本翻不過來，最後索性繼續躺著呼呼大睡，畫面看起來逗趣又可愛。

點擊下圖看清咪咪倒在路邊的真相！

徐小姐社區的流浪貓共有5隻左右，而咪咪已經住了5-6年以上，是裡面最親人的一隻。她接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，女兒每次放學回家時，都會跟貓咪們玩一下，「平常咪咪只要叫名字就會來，當天卻怎麼叫都沒反應，一動也不動地，我們一度以為牠怎麼了，遠遠看像是僵硬掉了，眼淚差點飆出來，女兒就說趕快過去看一下，結果X的～只是在睡覺，當下又氣又好笑，還看到牠胖到翻不了身整個快笑死！」

徐小姐也提到，由於住家社區都是獨棟透天，大概只有10幾戶，平時不會有外車進來，住戶開車進出也都很注意安全，「因此流浪貓們都很自由自在地活動，都有帶去結紮了，也有固定餵養，而咪咪身上的黴菌也有帶去治療、擦藥，所以說牠們是浪浪其實也不算是，應該說是社區的一份子吧！整個社區都是貓咪們的家，我覺得對牠們來說也是不錯的安置，至少不會有一餐沒一餐的。」

影片分享至Facebook貓咪社團，不少網友看了紛紛留言笑說，「牠看起來過的極爽」、「看得出來牠是隻幸福的貓～笑容是藏不住的」、「這睡姿，比我還豪邁」、「叫聲好可愛哈哈」、「好可愛...喵的那一聲好像在說：衝啥（幹嘛）？」、「大橘為重」、「也太可愛！想抱」、「翻不了身好可愛」、「把眼淚還來」。

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