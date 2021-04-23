寵物節唐貓被柴犬咬　訓犬師Eric Ko三招防悲劇　僅拖繩不夠安全

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-04-23 16:49

「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。

（Youtube@Eric Ko Channel）

訓犬師Eric Ko昨天（22日）在YouTube上分享了一段影片，講述他為日前發生的寵物節慘劇感到難過，因此他希望能教導狗主3招預防的方法，避免同類的事件再次發生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】

+ 9 + 9 + 9

Eric Ko：不要標籤任何狗種

他表示不應該被狗狗既定的印象框死，其實每隻狗狗都有自己的性格，狼狗不一定是英勇，柴犬也不一定是固執，狗主應多花時間去了解自己的狗狗，和牠們多些溝通與相處，再慢慢地教導牠們。

他亦同時飼養唐貓和柴犬，他認為主人花時間了解貓狗性格，並加以悉心教導、訓練，定能做到貓狗共融，避免意外甚至慘劇的發生。

以上影片由Eric Ko Channel授權轉載。

同場加映：柴犬涉嫌咬死5星期大的小貓「卷卷」一事引起網民熱烈討論，當中有網民疑不滿有狗主將責任推卸到卷卷主人身上，指她「無好好睇住隻貓」造成慘劇。該網民更揚言已在全港5區，放置「好味嘅朱古力」來毒狗復仇。

▾▾▾卷卷主人Gloria接受《香港01》訪問時，回應有網民為復仇而毒狗。點擊圖片放大看▾▾▾

+ 8 + 8 + 8

同場加映：幼貓卷卷日前被柴犬涉嫌咬死，狗主凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，惟貓主Gloria反指：「好不負責任，到依家都仲講大話！」

▾▾▾點擊圖片放大看，為何狗主道歉，仍遭Gloria指控講大話▾▾▾

+ 37 + 37 + 37

點擊連結看全文：寵物節2021｜柴犬涉咬死貓BB「卷卷」 狗主道歉遭反駁：仲講大話