唐貓｜媽頭殼濕以為發夢下黃雨　翻看監視器見「天降甘露」秒崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-27 18:17

有時夢境是反映現實的一切。 台灣有貓主在社交平台表示，早前她熟睡期間，突然感到頭頂又暖又濕，以為發夢下黃雨，自己無撐傘。之後她驚醒，摸摸頭髮果真全濕透，她翻看監視器時，才知原來是天降甘露，令她秒速崩潰！

Momo的6隻貓貓。（Instagram@tie_niu20170918）

貓主Momo接受《香港01》訪問時表示，家中有6隻貓，牠們性格各有不同，其中3歲的黑白貓「噗噗」個性非常傲嬌，但其實很黏人，每當牠被人發現正在撒嬌，就會生氣。當初牠1個多月大時，被人遺棄在停車場，Momo經過就把牠撿了回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Momo睡覺期間，感到頭殼頂濕濕熱熱的，以為發夢正在下黃雨。她隨即嚇醒，發現自己的頭髮全濕，於是她翻看監視器畫面，才洞悉一切……

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網民看到監視器畫面後，紛紛笑指「好奇這樣頭上會不會有味道啊？」、「沒尿在臉上很好了，我被尿過胸口立馬醒來」、「貓沙盆不夠嗎？」、「好好笑，而且當下還沒辦法找到兇手」、「太可怕了啦！我頂多被尿背而已」、「你是不是昨晚有祈雨」、「肚子餓了，撒泡尿叫你起床」、「這是要洗幾次頭」、「兇手就在現場徘徊」、「太多貓會找不到兇手」。

同場加映：其他寵物的搞笑事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，她從監視器中看到日本銀狐犬「肉肉」拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。】

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點擊連結看全文：銀狐犬｜媽監視器喝止狗咬電視遙控器 狗下秒出招示威令網民笑瘋

【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】

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