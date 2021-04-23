美國短毛貓｜3kg貓高速飛躍踏肚阻睡覺　重傷爸：我才給你罐頭

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-23 13:33

有時候，貓咪在想什麼，實在令貓奴不解。 這次愛貓從雜物架飛躍到貓奴肚上，令他完全感受到「愛有千斤重」！王先生表示，這天剛接送女兒早上去學校，回家正想補眠時，沒想到愛貓Toro卻從櫃子上跳下來，重的壓在牠身上。貓奴無奈表示，罐罐不是才剛吃過嗎？我們間的仇恨沒這麼深吧！

生活在台北的王先生指，愛貓Toro腦裏總是不知在盤算着什麼。這天他才送女兒去上學，回家打算再休息一會兒。沒想到才剛躺下，便遭3公斤的飛彈從高空襲來。重力加上速度，貓奴完全感受到了！明明才剛吃了罐罐，為何仍不讓好好休息，「我們間的仇恨沒這麼深吧！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Toro為何要從櫃子上跳下來？牠與貓奴間真的什麼恩怨嗎？】

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網民看到Toro突襲貓奴的行為，都被逗得笑了出來。「我家那衰貓也是如此」、「奴才別睡陪我玩」、「朕不爽，起來陪朕」、「朕沒准許你這奴才休息」、「吃飯了又如何？本大爺就是不許你這奴才睡得這麼爽」、「有些仇恨，是在不知不覺間種下，哈哈！」

同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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點擊連結看全文：橘貓趁所有人熟睡 吞長條物乾嘔噴白泡 媽急送醫吐「最貴一餐」

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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