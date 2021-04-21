貓行為｜媽半夜遭鬼壓床睡得不好　監視器親眼目睹7kg真兇現身

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-21 15:22

有些愛的重量，就只有某些人才能享受到！ 在台灣，有網民最近分享了一段監視器的畫面，並指最近一直有鬼壓床的情況，令她每晚都睡得不好，因此想透過監視器拍下，以便知道晚上究竟發生了什麼事。

台東網民伍小姐，最近分享了一段監視器畫面對社交平台上，並表示「難怪我都睡不好！」隨即引起熱烈討論。因為大家作為貓奴，都感同身受！

在監視器畫面裏可看到，看到一雙發亮的眼睛，夜半跳到熟睡媽媽的肚子上，然後牠還了做了這事，難怪媽媽會感到不舒服了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這橘貓做了什麼，令媽媽晚上總是睡不好】

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在分享這段鬼壓床影片後，瞬間便有2千多個網民讚好，超過150個留言。各貓奴都表示，鬼壓床是常有的事。「只能說，要試著習慣被鬼壓」、「這不是鬼壓床，，是貓壓床」、「為什麼選擇在半夜服務」、「按膀胱會想尿尿」、「這樣還能睡真的很厲害」、「明明是免費按摩還投訴！」

▼▼同場加映：在台灣，有網民剛搬了新家，沒想到女兒連續幾晚，在睡覺時像是被不明東西壓着，喘不過氣來而且動彈不得。媽媽大為緊張，決定熬夜也要查出真相。結果順利地揪出兇手，原來就是牠！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟惡霸犬做了什麼行為，令女兒感到快要窒息】

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點擊連結看全文：惡霸犬｜搬新家後女兒稱遭鬼壓床喘不過氣 媽熬夜緝35kg真兇

▼▼同場加映：這則有趣的事件，由網民delpilot在Twitter分享出來。他指某天午睡醒來，忽然發現手臂上多了幾個神秘的痕跡。於是拿出手機拍下，並分享到網上救助。不過，心水清的網民很快就找出兇手了，這幾個烙印，不就是貓咪肉球嗎？▼▼

【點擊圖片放大看，貓咪是如何深情地在貓奴手上留下神秘烙印】

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