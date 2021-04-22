媽領養仙氣貓女兒　把牠當成小公主養　1個月後摸到小荔枝超崩潰

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-04-22 16:24

有時候你越渴求一件事，上天卻偏偏總要錯開你的願望。 台灣一名網民早前在面書的群組上，興奮地分享她家中喜迎一隻仙氣逼人的小貓女。媽媽把小女兒當成掌上明珠一般呵護，然而興奮的心情沒持續多久，便在一次和朋友的聚會中驀然消散。

（fb@那個人）

生活在台南的媽媽許小姐，家裏前面養的貓咪全都是公貓，因此一直渴望著養一隻母貓當小女兒。早前，她收養一隻仙氣十足的貓女兒，她決定把小奶貓取名為明珠，意思為掌上的「明珠」，目前小明珠剛滿兩個月。媽媽在接受《香港01》的訪問時表示明珠的性格好像柴犬，昨天打預防針的時候，針還沒打牠就在大叫了，非常搞笑。

明珠是媽媽意外地在網上看到網友送養的，認養的時候送養人和她說明珠是女生，她便沒有懷疑過了，加上當時明珠的毛很長，怎麼翻也只有看到毛，而且樣子看起來也像個充滿仙氣的小女生，所以也沒有多想。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

豈料那天當媽媽如常地和朋友聊天的時候，她把哄了好一陣子的明珠放在椅上，牠便順勢仰倘，漸漸長大的明珠生殖器也開始明顯，一直心存懷疑的媽媽終於驚訝地發現了藏在長毛下的真相。

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媽媽崩潰表示就算真相如何，她還是要把牠當成小公主來養，網友們都紛紛笑噴說，「該改名字了」、「真貼心，他直接給你兩顆明珠了啊！」、「收養一隻孕貓就可以確定是母的了」、「蛋蛋的哀傷」、「好可愛啊！公子公主也沒所謂呢！」、「確實有珠啊，兩顆夜明珠」。

▼▼同場加映：夏天將近，不少毛孩也準備換上清爽造型，擺脫厚重的毛髮。然而，並非每位毛孩的大計也順利完成，例如這頭來自日本的長毛貓Choco。因誤信傻氣貓奴，原本威武又霸氣的牠，剪毛後竟變得儼如「多啦A夢」般……▼▼

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▼▼同場加映：不少人視養寵物為夢想，養貓成為「鏟屎官」的人更是愈來愈多。內地《網易新聞》上月底就公布一項關於中國人養貓的報告，就品種、年齡、性格、來源等深入調查，當中發現最受歡迎的並非英短、美短等名種貓，而是中華田園貓之一的「橘貓」。▼▼

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