大灰狗被困結冰河　工人路過救起感不妥　獸醫告知驚人身份

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-27 11:34

當毛孩遇上危險時，肯不畏艱辛去營救牠們的人，都值得表揚。 事件發生在愛沙尼亞，當時有3名建築工人，發現有狗被困在水壩裏，牠一直掙扎着，但水面都已結冰了，因此沒法逃離。最終。工人合力把狗狗救起並送到獸醫處，但經檢查後，這狗狗身份並不簡單。

這個故事雖然發生在幾年前，但工人們奮不顧身救起被困在冰河裏的毛孩行為，很值得表揚。在2019年2月時，愛沙尼亞3名建築工人，留意到已結冰的水壩裏，有隻狗狗在掙扎着。於是他們冒着危險救起狗狗，並隨即將牠送到獸醫診所。

不過，經獸醫診治與獵人們提出的專業意見後，大家才知道救起的，原來並不是一隻大狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何獸醫與獵人都表示，這救起的狗狗不能養】

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在結冰的水面上救起毛孩，其實不是一件容易的事，甚至是帶着危險。但3位工人都很有愛，縱使是陌生的毛孩，他們還是無條件地救起了牠！最終結局也是很暖心的，毛孩能健康地回歸大自然，這不最美好的結局嗎？

▼▼同場加映：俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！▼▼

俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾

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▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼

俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾

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▼▼同場加映：外國有飼主在寵物店購買了一隻小狗，並為牠取名為Yuki。該飼主帶了牠回家後，發現牠的體型逐漸大得超乎想像，於是在牠8個月大就狠心地遺棄了牠。幸好，Yuki輾轉被一家專門收容狼的機構救起，免卻一死。經獸醫檢查後，發現了牠驚人身分！▼▼

寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

▾▾▾點撃圖片放大看Yuki的真實體型，及了解牠的悲慘身世▾▾▾

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▼▼同場加映：俄羅斯這個戰鬥民族的人，總喜歡養一些令人驚訝的寵物。Ivan父女，便收養了一隻孤兒狼B。經過多年來的照顧，如今狼B已成長，變成一隻很親近人，很愛撒嬌討抱的猛獸。▼▼

【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

▾▾▾點擊圖片放大，看這隻孤兒狼B的成長歷程▾▾▾

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▼▼同場加映：農夫Nikolay Vasilievich Terletsky一直在白俄羅斯的Borisovsky地區經營農場及魚塘，生活簡單而平凡，直至他遇上那頭「小棕狗」。早前某天，Terletsky聽到農場某個角落傳來窸窸窣窣的聲音，於是便沿著聲音查看，最後竟發現了一頭孤獨且瘦弱的「小棕狗」。▼▼

流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾

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