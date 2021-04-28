63kg大丹散步暴衝　星級訓犬師Eric Ko都喊攰　一個月後牠大翻身

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-28 11:00

大丹犬Roofy，原名叫作「鬼佬」，牠曾經被前主人長期困在天台，被義工救出後，得到一位好心人領養。由於牠甚少跟外間接觸、長期缺乏社交，每當看到新事物都非常好奇，甚至會暴衝上前。因此星級訓犬師Eric Ko便應主人邀請，幫忙訓練Roofy。

第一天訓練時，Roofy四處暴衝，Eric要用力控制著牠。（YouTube截圖：Eric Ko Channel）

大丹犬Roofy體重高達140磅，牠站立的時候接近一個成年人那麼高，加上牠長期被果在天台，甚少接受外間的事物，導致牠缺乏學習社交的機會，時常看到新奇事物就會暴衝，令領養牠的新主人無所適從，於是邀請星級訓犬師Eric Ko幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大丹犬Roofy體重高達140磅，牠站立的時候接近一個成年人那麼高，加上牠長期被果在天台，甚少接受外間的事物，導致牠缺乏學習社交的機會，時常看到新奇事物就會暴衝，令領養牠的新主人無所適從，於是邀請星級訓犬師Eric Ko幫忙。

▾到底Eric Ko用什麼方法訓練140磅大丹犬Roofy？點圖放大看：大丹犬驚人生活▾

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Roofy力大無窮，Eric Ko稱拖著牠散步，就好像帶著四隻阿拉斯加雪橇犬般，訓練初期連頸繩都幾乎被牠扯斷，為了牠的安全，Eric Ko為牠換上更安全的嘴繩，隨著每天定時外出散步，牠終於開始學會冷靜。即使遊走在人流暢旺的彌敦道，都「定過抬油」，成功大改造！

以上影片內容由Eric Ko Channel授權刊登。

▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

▾▾▾Eric與Kinki相處17載，點撃圖片放大看暖心回憶▾▾▾