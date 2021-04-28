6貓客廳壯烈拆家　爸貼災難照說養貓好處多　刺激太大瘋了嗎？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-28 08:00

每個貓奴，都總有些不為人知的苦惱。 生活在台中的貓奴林先生，近日便在社交平台上分享了多張客廳一片狼藉的照片，並幽幽地說了一句：你們羨慕嗎？原來，林先生家裏養了6隻貓咪，但牠們每隻都活力充沛，夜夜生歌開派對，結果每朝起床看到客廳時，都有新驚喜。

客廳一片狼藉，是作夜大風捲了進來？

這個令貓奴有所共鳴的故事，由來自台中的貓奴林先生所分享。最近，他便分享了多張凌亂的客廳照片，並留言表示「這是我每天早上起床的日常」。究竟為何客廳會這麼亂，像是遇賊入屋呢？其實兇手就是家中的6隻貓咪！

雖然，每天都要打掃、整理不斷地重複做沉悶的家務，但林先生還是樂天地表示，養貓其實還是有好處的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟養貓有什麼好處，作為貓奴的你是否也有共鳴？】

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雖然貓咪們一直無情地破壞，貓奴只能「一直打掃、一直整理！」不過，每當貓咪們向你撒嬌討抱，這時你所付出的一切，都是值得了，相信各貓奴們都應有共鳴的體會。

網民們看到這6貓驚人的拆屋破壞力時，不少人都「突然覺得我家主子是天使！」。其他網民也表示，「是養到雪橇犬吧！」、「養貓要先變成收納專家」、「慶幸是別人家的貓」、「我家的貓原來也有過人之處。」

在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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點擊連結看全文：橘貓趁所有人熟睡 吞長條物乾嘔噴白泡 媽急送醫吐「最貴一餐」

▼▼同場加映：泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。▼▼

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

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