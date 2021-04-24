撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-24 07:00

「有緣千里能相會」，養寵物其實都需要緣份。 台灣網民Mia在社交平台表示，早前她與男朋友到墾丁度假，在酒吧時遇到一隻流浪虎斑貓偷舔她的酒，Mia隨即將牠抱起，更吩咐男友前後買了4個罐罐給牠。Mia深感與貓咪超有緣分，隔天決定收編，但最終找了全日，都不見牠的身影，只好落幕地回台中。Mia對貓貓念念不忘，故尋求神明指示，籤文竟說她跟貓咪前世就有良緣， 所以這世一見如故，會再續前緣……

Mia在酒吧遇到流浪貓上前討吃。（受訪者提供）

Mia接受《香港01》訪問時表示，自己一直很愛動物，多年前曾經飼養過流浪貓及受虐的貴婦狗，亦曾當暫託家長，「但之後從來沒有想過要再養毛孩，畢竟我不是富豪，能力有限」。本月初她與男朋友到墾丁度假時，碰到一隻流浪貓上前偷酒飲：「我馬上將牠抱起，牠完全沒反抗，反而在我身上呼嚕、踏踏及喵喵叫。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Mia男友隨即衝去買貓罐頭，誰知貓咪吃了一罐後又再偷喝酒，「我怕牠吃不飽，最後牠總共詐騙了我們四個貓罐」。Mia難忘貓貓，決定收編，但隔天已經找不到牠。回到台中後，她到廟宇求籤，籤文指她上輩子與貓貓有良緣，這世會一見如故，再續前緣，「我看到非常感動，並請求媽祖娘娘幫助我找貓貓」......

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網民看到故事後，紛紛指「會喝酒的貓」、「哇是偷酒小貓，恭喜收編！」、「恭喜您！喵來富喔！您有福了！」、「好籤！」、「你同佢有緣份，佢會自自然然找你做奴婢」、「原來上酒吧也能把到奴才（筆記）」、「更感動的是兩夫妻一起疼愛這個孩子，光是下班衝去這點我已落淚」、「妳嫁對人，愛貓的都是好老公，但妳會失寵」。

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

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▼▼同場加映：毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。▼▼

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