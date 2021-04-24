撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-24 08:00

喵星人的世界，庸俗的凡人怎可能了解。 生活在台中的貓主Corr Tsai，最近在社交平台上分享家中兩隻愛貓的放閃相片。只見一隻豹貓和一隻橘貓，舉止相當親密，互相替對方舔毛，甚至在客廳公然上演大膽畫面。當網民紛紛表示羨慕貓咪能如此恩愛時，媽媽卻崩潰揭開這尷尬秘密。

這麼方閃的行為，真的可以這麼公然在客廳上演？

這麼大膽激烈的畫面，來自台灣網民Corr Tsai所分享。媽媽表示家裏養了兩隻貓咪，牠們是4歲的豹貓漢堡和1歲多的橘貓MiuMiu。這天，牠們又在客廳公然親熱起來，媽媽拿出手機，剛好捕捉到牠們很激烈的一幕。

正當網民們都覺得兩貓感情很好、很恩愛，表示羨慕又妒忌時，媽媽卻爆出了牠倆之間的驚人秘密，原來一切不能只看表面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟豹貓和橘貓之間有什麼令人大跌眼鏡的秘密，令網民感笑出淚來】

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媽媽表示，平常漢堡都任MiuMiu擺佈，不會反抗。但可能是趁着不注意時才反撲吧！沒想到兩隻親暱畫面，會招來這麼多人喜歡！

網民對於漢堡和MiuMiu兩貓能如此和睦相處表示羨慕，雖然不少人還是想歪了，但一張相片能令網民大笑，也是一宗美事，「喵版斷背山！」、「有腐味」、「求番號」、「BL當道的年代」、「感覺橘貓，生無可戀」、「很精彩，可以拍多幾張嗎？」、「支持多元成家」、「求接下來的畫面」。

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

▼▼▼▼▼點擊圖片觀看浪浪咪咪入屋後，令主子後悔收編的過程！▼▼▼▼▼

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點擊連結看全文：流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人 媽超後悔收編：轉世來報仇

▼▼台灣有貓主在社交平台表示，日前家中貓籠突然從高處跌下，嚇到一向細膽的唐貓「蘇橘」，牠聽到巨響之後，竟然秒速飛撲爸爸身上，用人類方式尋求他的安慰。爸爸見蘇橘一臉委屈的跑過來，很是心痛，連忙安撫，在旁目睹一切的媽媽不禁笑瘋。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟蘇橘如何用人類方式，求爸爸安慰？▾▾▾

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