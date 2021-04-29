虎斑貓密窒離奇消失媽急哭　原來牠窩這裏　密會爬蟲好友喝咖啡

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

愛貓密室神秘失蹤，你能猜到牠躲了在什麼地方嗎？ 最近有日本貓奴，在Twitter裏分享自己家中虎斑貓突然消失的趣事。她指白天時一直沒看到貓咪，以為牠只是躲了起來。沒料到晚上吃飯時間，牠還不見影蹤。貓奴找遍全家貓咪可藏身的角落，但也找不到，心急得哭了出來，以為牠走失了。但突然，貓奴感到被盯着，回頭一看竟發現，原來牠在這地方。

你這個蠢奴才！朕在這裏呀！（twitter@ooo_Qg）

生活在日本東京的貓奴，近日在Twitter上分享家中虎斑貓失蹤事件！她指這天貓咪一直沒有現身，就連到晚飯時間也不出現。於是她急得找遍全家每個角落，又不停叫着貓咪的名字，可惜仍得不到回應。

正當貓奴擔心，是不是中午開門拿外賣時，虎斑貓趁不為意時逃了出去，現在不懂回家時，她突然感到背後傳來一股寒意，像是人盯着。驀然回頭，這時便與一對目光碰上，虎斑貓用一臉疑的樣子看着自己，像是在說：「你找我有事嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓奴這個烏龍事件，引起其他網民大笑。但貓奴表示自己當時已眼淚盈眶，差點便哭了出來。但下秒便感到被盯，又有一股寒於。果然有時候會「眼大睇過龍」，遠在天邊近在眼前卻看不見！「很懂，知道龜龜家溫暖」、「虎斑貓：奴才在找什麼？」、「貓咪一臉疑惑：有什麼緊要事發生了嗎？」

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

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▼▼同場加映：泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。▼▼

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

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