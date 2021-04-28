殭屍貓遭撞斃以為已入土為安　5天後從泥土爬出　還跑回家討吃？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-28 14:43

生命是充滿奇蹟的，絕不可輕言放棄。 這是個勵志又充滿奇蹟的貓咪故事，就連動保中心的義工也表示，這貓是生命鬥士。事件發生在2015年1月，在美國佛羅里達州西海岸的坦帕灣，當時一隻黑白貓Bart遇上嚴重交通意外，貓主救起牠時已奄奄一息，最終認為牠已沒生命氣息，於是將牠埋在離家不遠處的空地。沒想到5天後，Bart竟從泥土中爬出來，並回到家中！

Bart：我不能就此死去！

2015年1月初，美國佛羅里達州西海岸的坦帕灣，曾發生一宗車子撞到貓咪意外，黑白貓Bart被撞後身受重傷，貓主救起牠時，已沒生命跡象，於是便將牠埋到家附近的空地裏。但5天後，Bart竟奇蹟地從泥土中爬了出來，並拖著滿身是傷的身軀回到家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟最終Bart復活後的命運如何？】

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現在的Bart已被職員帶了回家，過着幸福的生活。對許多人來說，Bart是隻喪屍貓，但對動保中心所有職員來說，牠是隻充滿奇蹟的貓咪，「不是因為我們相信牠從死裏復活，而是牠能用不屈不撓的精神去克服一次又一次的手術！牠是橫強的生命鬥士！」

想了解更多Bart的不平凡經歷，可瀏覽Temperical Humane Society of Tampa Bay的Facebook與網站！

▼▼同場加映：在俄羅斯有司機開車經過公路時，發現路旁有隻被大雨淋濕的德國牧羊犬，本來她已驅車遠去，但腦海中縈迴着狗狗可憐樣子，於是開車折返，並救起了狗狗。她更將狗狗送到最近的動保組織手裏，並揭發狗狗原來有悲慘身世。▼▼

【點擊圖片放大看，為何Kiryusha會被安樂死，牠最終結局會如何】

點擊連結看全文：德國牧羊犬被打安樂死針後埋葬 牠拒絕死神召喚 竟從泥土中復活

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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點擊連結看全文：橘貓趁所有人熟睡 吞長條物乾嘔噴白泡 媽急送醫吐「最貴一餐」