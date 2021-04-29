臘腸狗︱爸產子生到好累　狗狗露半身媽笑到噴飯　網民狂賀祝順產

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-29 12:17

快要生了，還差一點點，吸氣，呼氣！ 有台灣網民，近日分享了一張有趣照片。只見男子兩腿間冒出了狗狗上半身，下半身還在被子裏，而媽媽卻用「生到累了」來形容這畫面，結果引來過萬人讚好，大量網民留言祝順產！

是爸爸生我出來的！（受訪者提供）

台灣網民Betty Li在接受《香港01》訪問時表示，這隻成為焦點的臘腸狗叫Momo，是女孩子來的，令年便10歲了。一直以來，牠都喜歡黏在她和老公身邊，就算睡覺也要在一起。

這天，貪睡的Momo鑽到爸爸的被窩中，只露出了上半身，媽媽看着這暖心的畫面，覺得有趣極了，於是便分享到社交平台上，並寫着：生到累了！結果引來過萬人的祝福讚好，大家都表：恭賀老爺、賀喜夫人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟爸爸是如何把臘腸狗Momo生出來的！】

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這張可愛的臘腸狗Momo照，引來大批網民留言。「難產？」、「頭出來了！！」、「頭先出來，胎位有正」、「恭賀老爺、賀喜夫人」、「順產！」、「嬰兒身體都拉長了」、「為什麼小孩才剛出生就有點厭世」、「生到一半兩個都累了」、「生出一隻腸腸」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的長毛臘腸犬「旺旺」早前不慎跌倒，脊椎神經受壓造成下肢癱瘓，要立即做手術，醫生指復建之路漫長，令主人非常傷心。日前媽媽在監視器畫面一直看不到旺旺的身影，便立即回家。當她打開家門，立即傳來一陣陣濃烈的味道，入屋後她看到旺旺如廁後這一幕，不禁秒速淚崩。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，媽媽入屋後看到什麼，令旺旺非常內疚？▼▼

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點擊連結看全文：14歲臘腸狗伯伯沙發一跳下肢癱瘓 這天如廁後牠說對不起媽秒淚崩

▼▼同場加映：近日在網上瘋傳一張狗狗黑白照，當中更寫着「決定用這張照片當做牠的遺照」，嚇得網民都擔心起來，生怕狗狗身體出了毛病，將不久人世。不過，留言最後寫到「打到這，水滾了。請問有人有推薦一狗三吃的料理方式嗎？」大家開始明白了！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟媽媽為何這麼氣憤，要為狗狗挑選出遺照】

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