撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-27 17:07

當愛寵病危，時日無多，你會替牠選擇安樂死嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中14歲長毛臘腸狗「布丁」年紀老邁，器官開始退化，每餐都要服5種藥物。之後布丁心臟衰竭有腹水，身體亦不斷發炎潰瘍，獸醫指情況不樂觀，即使為牠引出腹水也活不久，媽媽不忍布丁辛苦存活，決定讓狗狗安樂死，她抱著愛犬、看著獸醫打針。媽媽及後感到很後悔及歉疚，終於在布丁火化前，她見到眼前心酸一幕才得到釋懷。

布丁性格貪吃，非常愛撒嬌。（受訪者提供）

狗主邱小姐接受《香港01》訪問時表示，年紀老邁的布丁，器官開始退化，每餐都要服5種藥物。而且布丁因為抵抗力低，身體不斷發炎潰瘍，產生許多瘡口。邱小姐指，當牠一邊的傷口治療好及結痂後，另一邊又會開始發炎潰爛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後期布丁的心臟更出現衰竭有腹水，獸醫指狗狗情況不樂觀，即使為牠引出腹水也命不久矣，媽媽感到很不忍：「我曾在動物醫院工作過，看到很多有這種狀態的病例都是拖時間，活著只會辛苦到死，而且完全沒有生活品質，所以我決定讓牠安樂死。」

媽媽最後全程抱著布丁，看著獸醫打針，惟及後感到很內疚。最終在布丁火化前，見到眼前心酸一幕才能釋懷……

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼畫面，令她終於釋懷？▾▾▾

+ 13 + 13 + 13

邱小姐表示，為愛犬選擇安樂死這種事，永遠都會有後悔與歉疚的情感產生，畢竟是自己決定結束一條生命，但自己很愛布丁，會一直想念牠，期待與牠再次相遇。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗準備了什麼禮物給媽媽？▾▾▾

+ 68 + 68 + 68

點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟球球為什麼堅持去廁所便便？▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

+ 51 + 51 + 51

點擊連結看全文：14歲唐狗婆婆患罕見病突離世 到彩虹橋後一天牠竟還擠上床睡？