13歲臘腸狗遺體被爸擅自放河流　姐姐淚崩走46km打撈　結果超心酸

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-26 12:05

寵物離世，主人最卑微的願望，只是能夠見牠們最後一面，好好送牠們離開。 台灣有狗主在社交平台表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。

寶寶性格活潑熱情，不怕陌生人。（受訪者提供）

狗主簡葳接受《香港01》訪問時表示，寶寶養了13年，當初是舅父家中的狗媽媽生了小狗，所以送給他們：「那時牠六個月大，喜歡撒嬌討摸，但比較神經質，當戶外有人經過就會不停吠。寶寶很愛吃醋，看到我們摸其他狗時，牠會露出不滿的眼神及氣到發抖。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的寶寶早前開始食慾不佳，但身體仍充滿活力，簡葳兩星期前回家探爸媽時，狗狗還跟她跑跳、散步。誰知一星期後，寶寶因器官老化突然離世，姐姐因在台中工作，無法即時知道牠去世的消息：「我爸竟然將遺體放到河流，說要讓牠回歸大自然，他把所有事都處理完後，才在家庭群組告知。我看到訊息時完全嚇呆，難過又憤怒。」

簡葳指本來已有打算若寶寶離開，會安排寵物善終公司處理後事，但因寶寶情況尚可，故她還未向家人討論，導致這事發生。於是，她趕回鄉下，騎電單車沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體……

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簡葳對此事非常愧疚自責，覺得自己沒好好保護愛犬遺體，寶寶生前怕冷怕水，所以她不能諒解爸爸的處理方式，爸爸亦不尊重她，簡葳指很想見狗狗最後一面：「其實我們家族有片竹林，若是在那邊安葬或火化留下骨灰，都令我至少知道牠就在那裡，但放河流就什麼都沒有，這點是我心裡比較過不去，我只求神明帶牠到更好的地方，希望牠靈魂安息。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中的長毛臘腸犬「旺旺」早前不慎跌倒，脊椎神經受壓造成下肢癱瘓，要立即做手術，醫生指復建之路漫長，令主人非常傷心。日前媽媽在監視器畫面一直看不到旺旺的身影，便立即回家。當她打開家門，立即傳來一陣陣濃烈的味道，入屋後她看到旺旺如廁後這一幕，不禁秒速淚崩。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，媽媽入屋後看到什麼，令旺旺非常內疚？▼▼

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點擊連結看全文：14歲臘腸狗伯伯沙發一跳下肢癱瘓 這天如廁後牠說對不起媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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點擊連結看全文：14歲唐狗婆婆患罕見病突離世 到彩虹橋後一天牠竟還擠上床睡？