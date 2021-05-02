蔡英文領養2貓4狗　牠們原本都沒有家　貓狗身世大公開

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-02 07:00

無論有什麼爭議，以領養代替購買這信念是不應改變。 最近，台灣總統蔡英文領養了退役的積羅素搜救犬樂樂回官邸，並引起不少風波。因為這類退役搜救犬相當搶手，蔡英文卻輕易領養到，令人懷疑背後使用了特權。但無論如何，蔡英文是真的有為毛孩出一分力，在她官邸，現在便住了2貓4狗，每隻都是領養回來，貫徹她一再表示「以領養代替購買」這信念。

台灣總統蔡英文的官邸裏，現時住了2貓4狗，牠們分別是貓咪「蔡想想」與「蔡阿才」，以及狗狗「Maru」、「Bella」、「Bunny」以及「樂樂」。牠們都是蔡英文從不同渠道領養回來，絕非在繁殖場裏購買。

蔡英文在還未當總統時，已收養了蔡想想。然後在不同的情況下，分別收養了蔡阿才，以及3隻退役導盲犬。最近，她又將不久前退役，曾在台南維冠大樓作出重大貢獻的小英雄「樂樂」收養，但因此又捲入特權領養退役搜救犬。但無論如何，蔡英文善待毛孩是不爭的事實，而且來她家的毛孩，全都貫徹她一再表示「以領養代替購買」這信念。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於受到質疑，指蔡英文濫用特權。她在FB裏便作了澄清：「我是總統，最忌諱濫用權力。我不會生氣外界質疑我領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為我必須被監督。但是也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。」

文章最後，蔡英文再次表示：「希望大家能以領養代替購買，也希望有能力的朋友，一起多照顧退役的導盲犬和搜救犬。牠們為我們付出一生後，晚年需要的照護和愛護並不輕鬆，但這都是我們應該回報的。」可見她對毛孩真的很好。

▼▼同場加映：這隻來自台灣台南的唐狗老皮，這天竟然在看顧小妹妹喝奶時，因太累不慎入睡。媽媽回到房間看到這一幕，不但沒有怪狗狗失職，反而用方留住了這美妙的一刻。▼▼

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▼▼同場加映：在台北的新北市，這天媽媽見家中的貓咪們都午睡去了，自己也睡意漸濃，於是便也想休息一會兒。怎料才剛躺下床，就被家中的狗狗們，跑來跑去的追逐與吠叫聲吵着。媽媽氣上心頭，直接把狗狗喝停，然後拿出了「符咒」貼在牠們頭上，最後結果令人超意外！▼▼

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