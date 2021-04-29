地拖狗毛髮打結沾大小便　兩狗怕彼此走失　義工見純真舉動超心疼

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-29 15:32

近年提倡「領養代替購買」，不單因為貓狗無分貴賤，無論品種為何，牠們都同樣可愛、同樣有被愛的機會，亦因為太多黑心繁殖場把貓狗當作生財工具，令牠們遭受不必要的傷害。 日前，台灣動保義工徐文良分享了一則救援個案，指市民在路上遇到兩隻地拖狗，牠們遠看根本看不出是隻狗，更懷疑牠們被繁殖場丟棄。

遠看根本看不出是一隻狗狗。（facebook圖片：徐文良（徐園長護生園））

「到底還有沒有人性，竟然把這些孩子糟蹋成這副模樣，真的是慘不忍睹，如同活在地獄一樣。」日前（4月26日）動保義工徐文良在facebook專頁，張貼了兩隻「地拖狗」的照片，他指出有市民發現牠們，並致電求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「你們問我這是什麼狗，我真的只能心酸的跟你們說：他們真的被折磨到不像一隻狗了，根本連個樣子都分辨不出來。」即使徐文良救狗多年，一時三刻也無法說出牠們到底是什麼品種，牠們全身的毛髮都結成一坨，並且夾雜了大小便，不仔細看根本看不出是隻狗，「這些重量都比孩子的身軀還要沉重。」無良繁殖場視狗狗為生財工具固然令他心痛，但最令他心酸是看到這一幕......

▾▾▾地拖狗做了什麼令徐文良感到心酸？點撃圖片放大：看救援過程▾▾▾

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徐文良把兩隻地拖狗的故事分享到facebook後，隨即引起網民激烈的討論，部分網民留言指：「希望繁殖場每賣出一隻動物，死後就多下一層地獄。」、「這應該是繁殖場棄養的，真的很殘忍，買品種犬等於製造悲劇」、「已經看不出原來的樣貌了，真不敢想像孩子所受的苦難。」、「看了這些照片還有人要繼續說買狗沒錯嗎？」、「一直去買就製造新的傷害阿。」

▼▼同場加映：被遺棄的地拖狗「嘟比」，牠全身毛髮打結，指甲嚴重過長，遠看無法辨認出牠是一隻狗。後來義工將嘟比送到寵物店，經美容師花了三小時打理後，狗狗驚變超帥貴婦狗！

▾▾▾點擊圖片放大看，嘟比由地拖狗回復天生貴族樣子！▾▾▾

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點擊連結看全文：地拖狗毛髮打結被棄路邊獲義工救起 剃毛後驚變超帥汪

▼▼同場加映：台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看奇蹟生還的小白貓「初一」如何變異瞳美貓▾▾▾

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點擊連結看全文：年初一破牆救爛眼貓 養3個月後張開眼睛一剎 貓主驚見超美異瞳

▼▼同場加映：台灣貓主6年前在路邊救起一隻流浪小貓「咪嚕」，並帶牠看獸醫，獸醫建議安樂死。但主人拒絕，決定照顧貓咪，給牠一個重生的機會。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，獸醫估計癱瘓貓咪嚕只剩3個月命，主人卻願意照顧餘生的感人過程！▾▾▾

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