收養90kg大丹犬當護衛犬　結果膽小如鼠　連食物都能嚇跑牠

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-03 11:42

從前，人們養狗來守護家園，但現在狗狗都變成寵物狗了，還能將家門交由牠守護嗎？ 在加拿大，有隻巨大的大丹犬Brewski，牠生得牛高馬大，但卻膽小如鼠。任何風吹草動，都會嚇得牠逃跑而去，爸爸媽媽也沒牠辦法，只希望牠多接觸不同事物，不要再這麼膽小怕事了。

Brewski是隻4尺高，重196磅的大丹犬！但牠卻是膽小如鼠！（ig@bigboy_brewski）

這隻生活在加拿大安大略省的大丹犬叫Brewski，今年已4歲了。爸爸Chris Fulton和媽媽Wylie，在牠只有8星期大時，便帶了牠回家。當時，爸媽一心想讓牠來看門口。沒想到Brewski個性很怕事，雖然個子長得很大，站起來比媽媽還要高，只是幾乎遇到什麼未曾見過的東西時，牠的第一反應都是逃之夭夭。

Brewski不如爸媽預期般能勝任看門口的責任，但牠依舊是爸媽心中的寶員。大家猜猜看，這隻大丹犬Brewski，在面對棉花球都感到驚恐時，牠卻有一個行為，比家中其他貓狗都要表現得更勇敢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這麼膽小的Brewski，在什麼情況下卻表現得特別勇敢？】

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媽媽表示，Brewski是天生就如此膽小怕事的，發出大一點的聲音也會讓牠感到不安。而且，牠像個長不大的孩子，總覺得自己還小喜歡撒嬌，只要你坐下來，牠便想跳到你大腿上，讓你替牠按摩。但這196磅的重量，實在令爸媽吃不消！

▼▼同場加映：最近在台灣的台南，有幾隻狗狗合力上演了一齣有無驚無險的救援事件。一隻年約10歲的老狗小琥，因貪關係把自己卡在小洞裏，結果4個小伙伴便齊心合力，想出方法將牠救出。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟汪好友們，用了什麼方法救出被卡着的小琥呢？】

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點擊連結看全文：唐狗｜汪婆婆被困櫃台底下破洞 4狗好友合力用奇招秒救出

▼▼同場加映：台灣有一隻唐狗兩年前流浪到一戶人家門前，牠彷彿嗅到裏頭散發出好人家的氣味，於是就一直守在門口不離去、及後還偷偷入屋。沒想到收養了牠兩年後，牠的樣子會有180度的大改變，意外成為了一位光頭大叔......▼▼

▾▾▾狗狗的樣子有180度改變，彷彿男生變女生了？點撃圖片看公主變大叔▾▾▾

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