唐狗保母見天降米餅　狂奔用舌頭掃走　妹見「雙重打擊」連哭兩次

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

一隻再聽話的狗狗，對於天降美食的誘惑，應該都會抗拒不了吧！ 這宗有趣的狗狗事，來自台灣新北市。現年5歲的唐狗小花，一直以來都是小妹妹的成長好伴侶，小花也是稱職的保母，小妹妹去到那裏便跟到那裏。沒想到這天小妹妹拿着米餅在客廳奔走，一不小心就摔倒在地上，灑得滿地都是米餅。這時在旁的唐狗小花，竟然作出了一個失格行為，令在旁的狗主忍不住笑了出來。

這隻來自台灣新北市的唐狗叫小花，今年5歲，是女孩子來的。一直以來，牠都是小妹妹的稱職保母，小妹妹去到哪裏便跟。

這天，唐狗小花的主人邱先生在社交平台上，分享了一張小妹妹大哭的相片！原來，相中小妹妹是他的小姪女，當時她正拿着一罐米餅開心地邊吃邊跑，結果一不小心就摔倒在地上，手上的米餅灑得一地都是。

緊隨其後的唐狗小花，這時便立即上前幫忙，瞬間清理現場，這令妹妹哭得更厲害了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，一直是可靠的保母唐狗小花，這次做了什麼事令妹妹哭得更淒慘呢？】

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邱先生表示，一直以來唐狗小花就和小妹妹感情很好，常常以保母的身份伴在她身邊。這次牠其實只是盡汪姐姐的責任，幫忙打掃一下，有什麼問題呢？

網民看到小妹妹痛哭的樣子表示心痛，但同時也笑翻了，畢竟只是米餅給狗狗吃了，不是什麼大不了的事。「小花吸塵器馬上為你清掃乾淨」、「食物掃地機器人！完全不浪費！特別棒！」、「有毛的Dyson」、「毋須插電自動掃地機」、「米餅buffet 吃到飽」、「別人的失誤就是本汪的快樂！」、「好乖，幫忙掃地還兼拖地！」

▼▼同場加映：這隻來自台灣台南的唐狗老皮，這天竟然在看顧小妹妹喝奶時，因太累不慎入睡。媽媽回到房間看到這一幕，不但沒有怪狗狗失職，反而用方留住了這美妙的一刻。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟老皮為何沒盡保母職責哄妹妹飲奶呢？媽媽解釋了背後原因】

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▼▼同場加映：在台北的新北市，這天媽媽見家中的貓咪們都午睡去了，自己也睡意漸濃，於是便也想休息一會兒。怎料才剛躺下床，就被家中的狗狗們，跑來跑去的追逐與吠叫聲吵着。媽媽氣上心頭，直接把狗狗喝停，然後拿出了「符咒」貼在牠們頭上，最後結果令人超意外！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟在狗狗頭頂貼上符咒，會有什麼效果呢？】

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