高山犬Kuro日吞兩公斤鮮食　3年變62kg巨獸　大便體積嚇呆網民

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-04 07:00

小狗成長的速度實在太快，明明是隻小萌狗，轉眼間已是大巨人！ 生活在台灣的狗主彭耀緯，近日在社交群組裏，分享了狗狗成長的相片。３年前明明才只有4kg，沒想到現在已是62kg的巨獸！不少人都會問狗狗這麼大隻，是否吃得多拉得多，爸爸則回應只不過是吃兩公斤的生鮮食，便便的話就是一個拳頭。

這個狗狗成長故事，來自台灣。高山犬Kuro在3年前被領養回家，當時牠只是隻小狗，重量才4kg，長得極為可愛。但時光飛逝，轉眼間Kuro已成了一隻62kg巨獸，但牠依舊親人，常常還是像在兒時般向爸爸討抱。但爸爸表示，現在根本抱不重了。

除了成長得巨大外，不少人都關心大狗狗是否吃得多拉得多？爸爸則表示Kuro每天吃2公斤的生鮮食，以及一些飼料，而由於吸收得好，便便份量其實一點都不算多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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爸爸指全家的狗狗都是領養回家的，雖然牠們性格各有不同，但都很乖巧親人，很懂規矩不會亂吠叫。最希望就是帶着牠們到不同地方，看看新鮮事物。

網民們看到帥氣的Kuro，都表示養大狗真好，希望牠能快樂成長下去。「一直在看牠的手手」、「大到想靠近，都會怕」、「好帥的狗狗」，更有人問：「我比較想問Kuro喝水是喝整個泳池嗎？」而有人則妙答回應：「尿量才是一個泳池的量！」

▼▼台灣有狗主在社交平台表示，家中養了一隻高山犬「巴妹」，「公主病」的性格令牠一直交不到朋友。早前農曆新年期間，巴妹卻帶了一隻「型英帥靚正」的唐狗「Buddy」回來見家長，媽媽一見到「未來女婿」，即讚不絕口，更指牠有大哥風範！▼▼

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▼▼同場加映：體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！▼▼

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