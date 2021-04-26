流浪唐狗｜被餵後認定是「家人」　5次追車求不再分離　結局...

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-26 14:54

常言道，幸福是要自己爭取。 馬來西亞有狗主在社交平台表示，三年前老公家附近無故出現一隻流浪狗「吉吉」，她開始餵食狗狗。幾日後，每當到分離時刻，吉吉都會不顧一切地追着她的車，不讓她離開，次數更達5次，令她非常心酸……

吉吉流浪八個月，對人一直有戒心。（受訪者提供）

狗主Lilian Voon接受《香港01》訪問時表示，三年前吉吉無故出現在老公家附近，當時牠的耳朵是一邊垂耳一邊立耳，非常特別，令她留下深刻印象。幾星期後，她在車上見到吉吉在某店舖前徘徊，看似在討吃，對牠心生憐憫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

之後吉吉再次出現在Lilian面前，她與老公決定開始餵食牠。幾日後，吉吉慢慢對他們產生信任，有次Lilian餵食完吉吉，準備開車離去之際，狗狗竟然不停追着他們的車尾，更跑了兩條街，即使Lilian沒有停車，吉吉仍不放棄。

如是者，每次吉吉討吃後，面臨與Lilian分離時，都會重複如此行為......

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網民得知此事後，紛紛指「自己的幸福自己追～好感動」、「謝謝您的心軟」、「不顧一切的追上去，就算是落空也要努力追，這一系列好感人」、「所以我騎電單車是我誤會一堆野狗惹？」、「吉：當初練百米練對了」、「旁邊不知道的還以為你棄狗」、「追了100台，終於有一台肯停下來了」、「狗狗：我還沒上車啊！！！」

同場加映：其他流浪狗的暖心故事！

美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......

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有台灣網民廖先生分享表示，一隻陌生的狗狗，早前（3月18日）在彰化市師範大學附近出現，並跟着他的女友上了電單車，怎樣趕也不願離開。最終，只得帶着狗狗到獸醫診所，可檢查後卻沒找到晶片，卻發現身上有寄生蟲。現在只能暫住廖先生家，並在網上發文看看能否找回狗主。

【點擊連結看全文，這隻流浪狗被救起後，廖先生做了什麼事替牠找主人】