狗失控拆家棉花全跑出　飛機耳迎接　一個理由令媽自責：不是你錯

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

狗狗習慣了經常有人陪伴在旁，其實也未必是一件好事。 在美國，狗主Vickie Richards Shelton下班回家時，卻看到家裏像是被賊人入屋，整張沙發被破壞得棉花飛揚。但當她再向前查看時，便看到家中比特犬Bo開着飛機耳來迎接她。雖然Vickie立即知道兇手是誰，但她知道這不是Bo的錯！

隨着新冠疫情的限制解除，不少美國人也要回到自己的工作崗位，而Vickie Richards Shelton也是，她也要去上班了。但最令她感到困擾的，是擔心家中8隻狗狗的情況。大半年來，她一直在家工作，狗狗們都習慣有她陪伴着！

這天，Vickie必須出門工作，為免家中狗狗有紛爭，只好將8隻狗分別關在7個不同的房間內，而這次比特犬Bo便被安排在客廳。沒想到下班回家，Vickie簡直不敢相信自己的眼睛，只見沙發被咬得破爛，棉花全跑了出來撒滿一地，而Bo卻一臉滿足的樣子，開着飛機耳迎接她！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟為何比特犬Bo做了如此過份的拆家行為，媽媽卻沒有動怒，反而有點怪責起自己來！▼▼

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Vickie指雖然平日比特犬Bo也會咬爛牠的玩具公仔，但卻從沒有出過這麼嚴重的拆家行為。獸醫已開了些專為治療狗狗分離焦慮症的藥物，希望可緩解Bo的不安情況。無論Bo做了什麼，牠依舊是媽媽心中的好孩子，Vickie知道Bo很愛她，而她也很愛Bo。

▼▼同場加映：外國有狗主早前在社交平台表示，家中比特犬「Draco」一向是玩具殺手，新玩具不用5分鐘已經被牠徹底消滅。Draco唯獨對一個心形小枕頭非常溫柔，從不會粗暴對待。誰知狗狗日前失手咬爛枕頭，棉花散落一地，媽媽一心想要丟掉破爛不堪的枕頭，幸好婆婆深明它是愛犬的寶貝，決定出絕招拯救！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，婆婆如何令Draco的心愛枕頭起死回生?▾▾▾

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▼▼同場加映：在美國，有網民分享了她家突然出現了一隻自來狗的故事。這狗狗很乖巧地突然出現在家大門外，而且很是親人。在檢查有沒有晶片，以及在社交媒體上替牠尋原主人不果後，家人滿以為牠是流浪狗，並接納牠成為一家人。沒料到突然原主人出現，令她大失預算。▼▼

【點擊圖片看狗狗做了什麼，令原主人改變了心意！】

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