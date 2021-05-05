寵物盲盒藏過百貓狗　運輸車斷正　揭狗狗3天僅被餵一發臭饅頭

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-05 17:04

你可以不愛，但絕不應傷害，請尊重動物，牠們都是生命。 不少商人為賺快錢，利用人們的賭博心理，在這個「盲盒熱」的助長下，推出了「寵物盲盒」。雖然年初時，內地媒體已廣泛批評，指這種買賣活動極不人道，但仍是禁之不絕。5月3日晚，在四川成都，有動保人士更截停了一輛運着超過160隻貓狗的貨車，疑是被人當成寵物盲盒出售。事件引起網民極為關注，連央視也發文批評這種買賣是「人性的背離」。

有動保人士截停了一輛戴滿了小貓小狗的貨車，疑是以寵物盲盒形式在出售。（微博＠上游新聞）

這宗令人心寒的寵物盲盒事件，被人在5月3日的四川成都揭發。當晚，一輛載着超過160隻貓狗的貨車，正準備以普通貨物形式發往外地。當地的動保人士在約半個月前收到消息，指有寵物店會將一批貓狗送出，於是攔截了這輛貨車，並報警求助。

從現場畫面可見，所有貓狗都被裝在塑膠箱內，然後外面還包上紙皮或套上麻袋！運輸環境極惡劣，隨時有喪命危險，而「三天的運輸，狗狗的食物僅有一個餿饅頭」的悲慘情況，更令人不安。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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央視新聞在微博裏發文指：「相關法律禁止寄遞活體動物，商家必須遵守，快遞公司也必須拒絕明知故犯。遵從人性，遵守法律，人心不盲，就不會有如此惡劣，如此出格的盲盒。」

5月4日，成都市農村農村局表示，現在已接收舉報，相關證據正在蒐集，待有足夠資料便會公開相關跟進情況。

動物也是生命，也值得尊重。

▼▼同場加映：日前（4月15日）被一輛白色私家車撞倒，導致左腳骨折、胸骨斷裂，送醫兩日後傷重離開。大耳的車禍令區內的街坊大為憤怒，紛紛斥責車主撞傷大耳後，竟然站在人群中旁觀，默默看著街坊送走大耳，最後不顧而去，行為冷血。▼▼

▾▾▾大耳被白色私家車撞傷一刻曝光，點撃圖片放大：看車CAM片段截圖▾▾▾

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▼▼同場加映：警方近月接到一位印度女子報案，指她早前帶同狗隻到數碼港道公園散步，狗隻回家後不適，隨後死亡。本地動保團體「香港愛護動物協會」、「救狗之家」近日均在Facebook指出，接獲多宗狗隻前往數碼港後不適的事件。▼▼

▾除了曾進出數碼港，狗狗還有一個共通點，點撃圖片看詳情(附SPCA教你3招防範)▾