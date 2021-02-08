唐狗被媽電到劈啪響疑虐待　靠近即生氣露齒　媽超崩潰：怎解釋？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-08 12:52

原來世界上最遙遠的距離不是生與死，而是狗狗在你面前，但主人卻無法摸牠抱牠。 台灣日前有狗主表示，最近家中唐狗「椪柑」經常都用鄙視的目光看她。全因媽媽摸牠時，時常發出類似「電蚊拍」的劈啪響，狗狗都誤以為她故意捉弄牠、虐待牠，隨即向媽媽生氣露齒。到底是什麼原因導致狗狗會產生這樣的誤會呢？

椪柑誤以為媽媽是故意捉弄自己，拒絕與媽媽接觸。（Facebook@領帶狗椪柑）

椪柑的媽媽接受《香港01》訪問時表示，狗狗現時六歲多，當初是在網上領養牠，椪柑性格乖巧，與小朋友相處融洽，深受家人喜愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

個性一向穩定的椪柑，早前經常向媽媽發脾氣，全因牠以為媽媽故意傷害牠！媽媽表示，每當椪柑看到她拿起電蚊拍電蚊時，就會嚇到雞飛狗走，因為牠很害怕電蚊時的「劈啪聲」。

最近媽媽每次碰到椪柑的毛髮時，都會發出「劈啪聲」的情況，令牠以為自己被虐待，「椪柑就靜止不動大約一兩秒，之後就會對我吼，並露犬牙，頓時生氣，其後就拒絕與我接觸了。」媽媽對事件感到很無奈，其實那些「劈啪聲」全因一個天然現象，但她不懂怎樣解釋......

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟是什麼天然現象電痛椪柑，媽隨後怎樣解決？▾▾▾

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媽媽估計愛犬以為她把電蚊拍掃在牠身上，所以兩者混淆了，才會有如此反應，媽媽指會聽從網民的建議，希望能改善情況。

同場加映：其他狗狗的搞笑事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，家中唐狗「麻糬」有天被主人叫出花園曬太陽，當狗狗盡收日月精華後要回家時，竟然在門前呆等十分鐘，不敢入屋，難道屋內有結界? 】

▾▾▾點擊圖片放大看，麻糬不敢入屋的原因！▾▾▾

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點擊連結看全文：41kg唐狗花園曬完太陽 被「結界」擋在門口 不敢入屋原因超爆笑

【同場加映：台灣有狗主表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。】

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點擊連結看全文：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 爸：難向長輩交代 結局笑瘋網民

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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點擊連結看全文：唐狗每天亂放「魔法陣」 媽一句話告誡 牠秒改掉壞習慣