狗狗考救助犬5年不合格10次　爸出手助牠克服障礙　第11次終成功

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-06 15:55

這是個充滿勵志的故事，雖然經歷多次失敗，但狗狗沒放棄，更最終成功了。連狗狗也做得到，你不是不能吧？ 日本福島有隻救助犬薯仔（じゃがいも），牠快要退休了。但牠能成為救助犬的過程相當不簡單，5年間連續10次投考救助犬都失敗。但最終，在第11次考試中牠合格了，除協助救人外牠更成為公關大使，甚至連教育機構也要表揚牠的事跡。

薯仔是隻混種狗，出生在2011年6月的福島縣飯館村。當時正是311日本東北大地震後3個月，受福島核災影響，村民們都要離開家園，而薯仔的主人因要離開，因此向動物中心查詢是否願意為薯仔找新主人。

沒想到從此，薯仔便踏上成為救助犬之路。雖然過程一點也不順利，5年間投考了11次才最終成功，但牠的故事也教導了我們，絕不輕言放棄的精神。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼點擊圖片放大看，究竟薯仔為何要考11次才能合格呢？原來救助犬考試真的不簡單！▼▼▼

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一直因太膽怯而考試失敗的薯仔，在經過不斷努力後，終於克服重重困難，成功晉身成為一隻救助犬。牠的努力與堅毅，實在很值得大家學習。現在牠快要退役了，但牠的不平凡故事，相信會繼續傳頌下去。

▼▼同場加映：這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻西摩犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。▼▼

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點擊連結看全文：雪橇犬見店員低血糖暈倒 下秒展開「神救援」 西摩舉動反差超大

▼▼同場加映：台灣台鐵408次太魯閣號，在4月2日上午發生嚴重出軌事故，導致超過150人受傷，最少50人死亡，當中包括台北的獸醫陳盈靜。陳醫生工作的台北恩亞動物醫院，於3日在Facebook裏發文悼念，而不少曾被陳醫生醫治過的貓狗主人，都紛紛留言表示難過，更有心痛指：「沒想到是最後一次！」▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看：網民的感慨留言，還有那隻永遠等不到獸醫的狗狗▾▾▾

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