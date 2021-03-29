撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

如果主人不適時，有愛犬默默守護，想必一定會非常感動。 台灣有狗主在社交平台表示，日前因身體不適，下班回家餵食完金毛尋回犬「Woody」後，便服藥進睡。她醒來翻看監視器，意外發現一向搗蛋的Woody原來一直在她身邊陪伴，沒有搗亂，狗狗更一度上前查看媽媽病況，令她很是感動。誰知原來暖心畫面只維持了一段時間，下秒發生的事情竟然笑瘋網民！

樣子精靈的Woody，很愛搗蛋。（Facebook@Woody鐵金剛X妮塔親媽）

狗主妮塔接受《香港01》訪問時表示，大約一歲的Woody性格活潑，不怕陌生。狗狗平時最愛拆家，媽媽手機裏幾乎都是牠拆家的影片，沙發及玩具，統統無一倖免。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Woody的作息很正常，當妮塔上班的時候牠就會睡覺，媽媽回家後，就會一起外出散步：「我們真正一起睡覺，就是晚上的時候。如果我在其他時間睡覺，或者沒有陪牠，只顧自己玩手機，Woody就會一直來衝撞我、把我咬起來，不會安靜待著。」

早前妮塔下班回家感到不適，吃了止痛藥就進睡，「起初Woody叼了玩具來找我玩，我跟牠說我不舒服，後來牠自己上狗床咬骨頭」。半小時後，妮塔醒來發現Woody也睡在一旁，沒有搗蛋。她翻看監視器畫面，打算跟朋友分享Woody難得的乖巧時刻，沒想到居然看到狗狗曾一度走上前，坐在她旁邊盯著，觀察她的情況。妮塔感動不已，惟Woody下秒的舉動，令她隨即崩潰！

▾▾▾點擊圖片放大看，小金Woody究竟做了什麼事情，令媽媽瞬間崩潰？▾▾▾

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網民看到照片後紛紛笑指，「不是看到心裡直發毛嗎？」、「代表牠也用心良苦呀～XD」、「貼心可愛又忠心的狗兒，叫人如何不愛」、「媽媽貼心小棉襖，在咬壞沙發之前、「人都不如狗了」、「好貼心啊」。

▼▼同場加映：在美國，有狗主最近新收養了一隻小金毛犬，結果惹金毛姐姐吃醋了！牠氣鼓鼓的望着爸爸抱着小妹妹，完全不理睬自己，顯得很是生氣。其實，爸爸一切看在眼裏，更拍下影片，並在描述欄寫出了金毛哥哥的心底話！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟大姐姐Lady看到爸爸只疼妹妹時，心底在想什麼呢？】

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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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