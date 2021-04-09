吳雨霏一家5口住2000呎獨立屋　特大沙發全家連金毛尋回犬都夠坐

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-09 11:45

吳雨霏（Kary）在2015年與圈外男友結婚後，一直生活得比較低調。但丈夫洪立熙（Brian）為她購下渣甸山豪宅，曾成為一時佳話，她也從此過着幸福生。現在Kary已誕下一子一女，連同5歲金毛尋回犬Ace，一家5口樂也融融。

吳雨霏（Kary）自從2015年跟初戀男友、網球王子洪立熙（Brian）結婚之後，現在已育有一子一女，加上養了多年的金毛尋回犬Ace，生活很是幸福美滿。

回顧Kary還懷着大仔Asher時，據悉Brian便特地購入5,000萬渣甸山豪宅。這單位有2000多呎，當時已將BB房布置成遊樂園，可以讓BB長大後有更多走動的地方，設計得相當有心思。而屋外更有大花園，可以讓Kary閒時去種種菜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Kary早前在facebook裏，轉貼了《Chill Club》的片段，片段中吳林峰和「樂壇已死大合唱團」合唱冠軍歌《樂壇已死》，Kary亦有感而發，並自認跟樂壇脫節。但她表示：「今天聽到這首歌之後，真的覺得很慚愧，感謝有一班年輕人還繼續努力，為自己夢想、為香港樂壇出一分力，的確很值得大家去支持。嗯，我也會繼續努力，等到好時機，再唱好歌給大家聽！」不知是否有機會復出呢？

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