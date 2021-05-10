金毛尋回犬心愛麵包被瓜分　丟池塘餵魚　牠瞬間暴走媽尖叫：NO！

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-10 13:13

金毛尋回犬是一種性格非常溫馴的狗狗，深受大家喜愛。牠也有思想單純的一面，時常鬧出不少笑料，令主人哭笑不得。 日前，台灣有主人帶著家中的金毛尋回犬外出遊玩，途中遇到漂亮的魚。主人隨即把手上的麵包丟到池塘餵魚，結果小金下秒做出驚人舉動，連主人也不禁驚呼：「金毛界的驚嘆號！」

台灣的金毛尋回犬小Beer是位小女生，目前3歲。（facebook專頁：黃金小Beer）

居住在台灣的金毛尋回犬小Beer，日前跟著爸媽外出遊玩，行經池塘看到有漂亮的魚，便停下來看看魚。因為兒子沒餵過魚，於是爸媽把手上屬於小Beer的麵包撕了一小片，讓孩子丟進池塘體驗餵魚。媽媽還說了一句：「哎喲，小Beer的麵包。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小Beer一直在旁邊把一切都看在眼裏，當牠聽完媽媽那句「小Beer的麵包」後，再按捺不住，馬上露出了本性，媽媽馬上驚慌地叫到：「呀呀呀，你冷靜你冷靜！」、「唉！你去哪裏呀！」、「NO！NO！」、「小Beer！Bye Bye囉、Bye Bye囉！」最後是劃破長空的尖叫聲。

▾▾▾到底小Beer做了什麼事情呢？馬上點撃圖片看後續，結局勢必讓你大笑起來▾▾▾

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小Beer事後還不願離開，幾乎把爸媽氣死了！他們把事發經過的影片分享到facebook專頁「黃金小Beer」，讓網民一同見證小Beer犯傻的爆笑一刻，結果吸引了數百網民點讚，部分網民留言：「看到想看的結局了」、「小Beer從不會讓觀眾失望」、「這娛樂性我打100分」、「用生命捍衛食物」、「照著劇本走」。大家又有被小Beer的傻氣惹笑嗎？

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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