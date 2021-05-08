唐貓｜掃地機械人在房偵測到大便　媽疑惑翻開畫面　見實物後笑瘋

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-08 08:10

科技的確可以方便人類，但有時亦會鬧出不少笑話。 台灣有貓主在社交平台分享一則趣事，日前家中的掃地機械人在房間偵測到「一條大便」並成功避開，媽媽大感奇怪：「哪邊怎麼可能有大便？」及後她翻開機械人拍攝的畫面，發現實物後不禁笑瘋！

米漿非常貪吃。（受訪者提供）

貓主Mini Chou接受《香港01》訪問時表示，現時養有兩隻唐貓，其中貓咪「米漿」是從街邊撿回來，當時牠只有四個月大，目前接近兩歲，但體重已經達6.3公斤，肥美程度不容忽視。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽一直深怕貓咪舔毛時，會不慎吃到地板上的灰塵，所以她特意買了一台掃地機械人。日前機械人向媽媽傳來訊息，表示在房間發現「排泄物」，清掃時成功避開，媽媽不解，「哪邊怎麼可能有大便」，結果她點開大圖一看，隨即笑瘋！

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網民看到「排泄物」的真身後紛紛笑指，「可能性應該是87%才對」、「人工智能不足」、「這讓我想到有一天回家，家裡地板滿滿的軌跡」、「等等就會被通知：被排泄物攻擊」、「這台需要更新一下資料庫，認識一下誰才是主子，一樣要避開啦」、「可是如果貓咪一直走來走去，會不會變成偵測到整個房子都是大便？哈哈哈」、「快笑死，你才大便啦」、「笑到肚痛」、「這功能太棒了吧！！我家掃地機器人就真的碾到屎過.......現場很可怕」。

▾▾▾同場加映：其他動物與掃地機械人的搞笑事件！▾▾▾

在日本，有網民最近買了掃地機械人，結果發現家中貓咪十分喜歡，甚至發現可以讓貓咪坐到掃地機械人上！結果貓奴將貓咪放到紙盒裏，然後安放在掃地機械人上，讓牠可以不用動腳，也能在家裏出巡。

▾▾▾點擊圖片放大看，貓咪坐掃地機械人，下秒卻發生意外的爆笑畫面！▾▾▾

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高加索犬以身形大見稱，別的小動物遇到牠也會退避三舍。不過，這隻住在台灣的高加索犬近日卻被欺負了。牠發出委屈叫聲，更轉身跑到主人身旁撒嬌討安慰！至於誰這麼大膽欺負牠了？原來兇手竟然是一台掃地機械人。

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