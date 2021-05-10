嫌貓骯髒、有細菌　爸揚言要貓趕出門　女兒回家竟遇意想不到一幕

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

喵星人的魅力，真的是超乎你想象！ 網民陳小姐早前在社交平台上，分享了一張爸爸抱着貓咪入睡的照片，同時表示「家裏總有一個說討厭動物，但是身體很誠實的長輩……」。原來，陳小姐的爸爸曾表示反對養貓，甚至揚言如果把貓咪帶進家裏，就要把女兒趕出門。

這是個「父母最初極反對養貓狗，之後卻變了貓奴狗癡」的真實案例，再次證明貓狗魅力是沒法擋。陳小姐在社交平台上，分享了橘貓QQ躺在爸爸臂枕上呼呼大睡的照片，並表示當初爸爸反對養貓，指貓咪有很多菌。沒想到QQ進家門後，完全令爸媽態度大改變。

陳小姐在接受《香港01》訪問時表示，4年前她剛把橘貓QQ帶回家後，本來爸媽一直說貓咪身上多細菌，結果卻完全失控，秒被貓咪QQ收服了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當陳小姐分享了QQ進家的故事後，不少網民都表示有深切體會。「當初撿回來養，我爸說狗只要上床、我就把你跟狗趕出去……現在我嫁人了，我說我要帶牠跟我一起過去婆家住，我爸說：『牠留下，你出去』」、「口嫌體正直，明白了」、「這成語叫：口是心非」、「嘴上說不要，身體倒是很誠實...我爸也是這樣！」、「還幫牠蓋好被被...」「查一下家裏戶口名簿，妳的名字還在嗎？」

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

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點擊連結看全文：流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人 媽超後悔收編：轉世來報仇

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

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