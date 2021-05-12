美國短毛貓｜超帥爸公開與貓早安吻照　網民齊暴動　附大量福利

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

帥氣的男生固然吸引，如果又帥又有愛心，就幾乎接近100分！ 日前，有位貓主在facebook分享了早上被貓咪親吻的照片，結果照片一出隨即吸引近兩萬網民讚好，他們幾乎全部都把重點放在爸的顏值上，不少人都留言指：「我要當貓！」

貓咪「跩跩」每天早晚都會走到床上親親爸爸。（受訪者提供）

台灣貓主Rowen去年領養了一隻貓咪「跩跩」，跩跩雖然是位小男生，不過牠非常愛撒嬌，每天早晚都會走到床上，跟爸來一個「早安吻」或「晚安吻」，爸Rowen接受《香港01》訪問指，「通常剛起床、準備睡覺的時候，跩跩都會跳到我的身上親我，之後把下巴靠在我的臉上，大概靠著1到2分鐘就會起身，靠到身邊睡覺了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「每天叫醒你的不是夢想，是貓。」爸日前把跩跩早安吻的照川分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，意外獲得近兩萬網民讚好，不過幾乎全部網民都把重點放錯在爸爸身上？

▾▾▾近兩萬網民齊暴動！點擊圖片看，這個爸爸有多帥▾▾▾

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貓照片意外獲得網民關注，就連朋友都稱他「全台中養貓最帥的男人」，不過他就希望值著這次報道，鼓勵網民「領養」貓咪，他指出：「我希望能夠把領養代替購買這個概念傳達到更多人的心目中，用領養也是可以領養到很可愛的小貓。」

同場加映：其他唐貓的搞笑事件！

【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】

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點擊連結看全文：唐貓Ｘ暹羅貓｜前主人告誡：這貓超愛男人 媽以為說笑養半年後悔

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

▾▾▾點擊圖片觀看浪浪咪咪入屋後，令主子後悔收編的過程！▾▾▾

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點擊連結看全文：流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人 媽超後悔收編：轉世來報仇