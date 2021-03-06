幼犬9個月暴風式長成34kg超帥「高加索犬」　網民驚呼：執到寶！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-06 08:02

壯碩的身材藏著一個愛撒嬌的心。台灣飼主魏小姐家的獸醫院去年出現一窩小奶狗，才剛出生連臍帶都還在就被棄養，她將剩下的2隻幼犬大熊跟呱呱帶回家照顧，本來以為牠們是普通的混種犬，沒想到幾個月後暴風成長，大熊從8公斤暴增至34公斤成為「巨萌神獸」，外型神似高加索犬，讓網友看了驚艷直呼是撿到寶！

魏小姐回想起當時發現大熊的過程，「前年12月15日大熊跟其他兄弟姊妹4隻被丟在我們醫院門口，用一個小小的箱子裝著，那天醫院休診，我們在回娘家的路上接到鄰居電話說有人丟狗在門口，下午趕回來時，鄰居已經po文送走2隻，剩下大熊跟妹妹呱呱，當時牠們連臍帶都還沒掉」，很明顯是一出生就被迫跟狗媽分開，魏小姐只好先將奶汪們帶回家，試著親手餵奶。

「幸好這2隻很會吃，所以長得很快，才20天就胖到一手抓不住了。」魏小姐從大熊和呱呱當時的身材，推測應該是中型犬，原本沒打算收留下來，後來因為相處久了捨不得，決定留下個性比較呆萌的大熊當家中老么，呱呱則是交由親戚飼養。

▼按下圖看清大熊暴風式成長過程，外型神似高加索犬！👇👇👇

「本來以為呆呆的大熊比較適合在家裡當四貓一狗的老么，結果牠太貪玩了每天都把家裡搞的雞飛狗跳，加上身材比我預期的長得更大隻，貓咪們都討厭牠，大熊一靠近就會被兇，好險我從小就讓其他貓咪教牠誰是老大，所以牠不敢咬這些比他小很多倍的兄姊們。」

魏小姐表示，大熊的個性很親人，每次出門有人來搭訕牠都想跟人玩，「牠很有力會撲倒人，或是把我們拉到快跌倒，所以有請訓練師來教牠服從跟穩定，我也曾經被牠拉飛跌倒在籃球場上，肋骨腫起來。」大熊是從餵奶開始每天都在大，而且是看不到極限那種，很嚇人，「我朋友本來都喜歡來看牠、抱牠，結果大概9個月大熊就破30公斤又很大隻，後來就沒人敢來了，不過還是常常會有粉絲來看牠」，雖然大熊的身材高大又太過熱情，但其實牠是個愛撒嬌的小男生，就像是長不大的孩子。

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魏小姐事後將撿到大熊的故事分享出來，許多網友看到狗狗小時候和現在的對比圖，紛紛留言稱讚，「從很可愛的變成很帥氣的大寶貝」、「這基因也太好了！體格好又漂亮」、「想被撲倒」、「毛絨絨的～好想抱喔」、「大熊的臉好像高加索犬，帥翻了」、「撿到寶～獨一無二的特色」、「好幸運又幸福的狗寶貝」、「養的好美」、「真正的驚喜包」。

▼▼同場加映：台灣有位媽媽養了4隻伯恩山犬，這天浩浩蕩蕩的帶着牠們上街散步。沒料到在過馬路時，其中一隻狗狗卻鑽到媽媽腳前，結果一個失平衡，媽媽誇張地摔倒地上。這時手上的牽繩都鬆脫了，媽媽還擔心狗狗們會跑開不見，沒料到抬頭一看，她覺得更尷尬了。▼▼

【點圖片放大看，究竟狗狗們在媽媽這個狼狽時刻做了什麼行為，令她覺得超丟臉呢？】

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