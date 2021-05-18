馬來西亞｜流浪貓媽叼骨肉　強行爬窗闖家　媽走近見牠需緊急援助

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

坊間一直都有「自來狗富」的說法，但如果是自來貓呢？相信同樣會帶來福氣旺氣！ 在馬來西亞檳城，網民王小姐近日在社交平台上，分享了一隻自來母貓闖進家求包養的事件。在影片中可看到，一隻流浪母貓先觀察了四周環境，然後就在紗窗上爬。當走到門鎖位置時，就直接鑽進去！網民看到後都大呼：強迫中獎！快收編。

喵星人的腦袋在想什麼，相信是你我都沒法猜透。幾個月前，生活在馬來西亞檳城的王小姐，留意到一隻流浪母貓，似乎在她家的停車位置住了下來。由於平日她也會餵這浪貓，因此並不覺有大問題。

只是，最近這流浪貓似乎剛生下小貓，並顯得很是驚慌。這天王小姐正忙着家務，沒料到這貓咪竟然叼着小貓，直接闖入家中！

點擊圖片放大看，究竟流浪母貓叼小貓闖家，牠想做什麼呢？最終結局會如何？

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網民對於流浪貓這麼主動求包養的行為，表示是「被招財貓選中了！」、「這是貓媽的信任啊！收了吧」、「貓媽媽：請問妳有養貓嗎？沒有的話，恭喜妳，現在有了」、「恭喜啊！有一個詐騙集團強迫你中獎！」、「借牠躲一陣子吧！通常是外面有巨大危害（例如很兇的狗）或是很危險的狀況，牠們才會跑去找有人的地方躲，等孩子大了一些些就會自己在離開了」、「養了不要考慮太多」、「動物擇善而居，您是貴人！」

▼▼同場加映：韓國某個小鎮，有主人將唐貓「娜比」遺棄，令牠在街上自生自滅。為了生存，牠不停去餐廳討吃，令自己可以勉強溫飽。但最近娜比一反常態，向店家討吃後卻不吃，反而叼着肉急步離開，原來背後是藏着心酸一幕。▼▼

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▼▼同場加映：這隻不請自來的流浪貓，當初滿身是病，奄奄一息的來到James家門外。幸好，牠找對了人，James讓牠進屋，並改變了牠的一生。在進屋4年後，這貓在外貌上出現了極大的改變，就連James都驚訝表示，「原來我撿到寶了。」▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這橘貓在4年間出現了怎樣的變化？】

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