唐貓「米飯」沒跳好慘摔　下秒監視器鏡頭前報平安　結局讓媽心痛

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-11 12:47

近年，不少寵主都喜歡在家裏安裝監視器，即使在外面也能留意著愛寵的一舉一動，一旦發生意外都可以盡快趕回家中。 台灣貓主米酒家中也安裝了監視器，日前她回放監視器片段，發現她不在家期間，貓咪曾經不小心摔下來，看到她非常心疼，不過令她最心酸的是貓咪最後還對著監視器做出一個超暖的舉動。

貓咪米飯現在一歲半，是隻很可愛的貓女。（受訪者提供）

日前（5月8日），台灣貓主「米酒」家裏沒有人，於是她就用監視器看看家中的愛貓「米飯」正在做什麼。她接受《香港01》訪問時指出，「我看到牠在睡覺，就沒繼續看下去。隔天，在看回放才發現原來牠有跳過來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

米酒猜，她開監視器看米飯時，牠大概聽到有聲音，然後發現攝影機在動，好奇想過來看，「牠睡起來要一下才清醒，可能牠還沒清醒就跳，沒跳好直接跌倒，隔天看到牠跌倒很心疼阿！」不過最令她心酸的是米飯接下來的舉動⋯⋯

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「這瞬間，覺得裝監視器讓人心痛。」她把監視器影片分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，不少網民都為米飯的人性行為感到心痛，部分留言指：「這聰明體貼的孩子啊」、「貓咪好有靈性知道主人擔心」、「感覺好痛呀」、「回家要抱緊」。

▼▼同場加映：韓國某個小鎮，有主人將唐貓「娜比」遺棄，令牠在街上自生自滅。為了生存，牠不停去餐廳討吃，令自己可以勉強溫飽。但最近娜比一反常態，向店家討吃後卻不吃，反而叼着肉急步離開，原來背後是藏着心酸一幕。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，幾年前將餵養八年的流浪唐狗「花花」帶回家，希望讓牠回家享福。誰知一年前牠患上失智症，完全忘記她，媽媽很是傷心，但仍悉心照顧狗狗。早前媽媽餵飯時，見到花花眼前心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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