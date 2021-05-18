日本貓帶AirPods去洗澡　爸氣到噴飯　下秒見殺傷力眼神心軟

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-18 15:32

常說主人飼養寵物後，脾氣都能夠大大改善，這句話不無道理。 日本有貓主在社交平台分享一則搞笑事件，早前他發現自己的AirPods被拋進充滿水的浴缸，懷疑是家中唐貓「竹輪（ちくわ）」做的好事，當他想責備貓貓時，下秒竟然見到牠露出殺傷力的眼神，隨即心軟，直呼完全「嬲唔落」！

性格活潑好動的竹輪，竟然將爸爸的AirPods拋入浴缸。（Instagram@chikuwaonthekotatsu）

竹輪現時約７個月大，樣子可愛，貪玩的牠每日都會為爸爸帶來不同的驚喜。竹輪曾試過弄穿家中紙門，又試過大力踩在一卷廁紙上，留下深深腳印。平時牠亦經常睡在洗手盆不肯離開，怪異行為令爸爸非常無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前爸爸進入浴室，發現竹輪呆站在浴缸邊，望向充滿水的浴缸，爸爸大感不惑，走近細看，卻驚見自己的一隻AirPods浸在充滿水的浴缸之中。他秒速崩潰，但嫌疑犯竹輪則在旁邊露出一副無辜的樣子，爸爸不禁指自己生氣不了。

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網民看到竹輪的樣子後，紛紛指「貓貓無罪！」、「什麼原諒？看看牠的臉，你應該誇獎牠！」、「弄乾耳機就可以使用」、「牠幫你找到耳機耶...該獎勵？」、「貓貓永遠都是對的！」、「這貓是你選的！」、「再買過一邊耳機就可以了」、「雖然討厭不了你，但你今天沒有罐罐可以吃，明天也是喔！」

▼▼同場加映：在日本，貓奴公公養了6隻貓咪，牠們每天打鬧追逐，令整個了活力。公公也樂意配合牠們，不時在IG上分享爆笑的圖片與影片，目的只是希望讓更多的人，能感受到養喵星人的樂趣！▼▼

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點擊連結看全文：日本貓的家充滿戲劇細胞 公公為寵貓完美配合 80幅照看瘋狂日常

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

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點擊連結看全文：唐貓｜買樓梯防9kg肥貓受傷 牠一秒示範正確用法 媽：是有多懶

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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