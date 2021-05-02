日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香　以為有香腸吃　爸沒阻止下秒後悔

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-02 08:05

有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。 日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......

黑柴アルマ非常精靈，深受主人寵愛。（Twitter@Ryoji0001）

網民Ryoji0001最近幾個月開始加入狗奴行列，黑柴Alma（アルマ）樣子可愛，但性格非常好動頑皮。年幼的Alma現時正踏入磨牙期，時常在家中啃咬物件，更連爸爸的內褲都不放過，令主人很是無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前爸爸躺在沙發上休息時，Alma突然跳上他身上，一直聞他的褲檔，爸爸並沒有即時出手阻止，Alma疑似被濃烈味道深深吸引住，下秒竟然要吃「香腸」！

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網民看到主人男人最痛的影片後，紛紛指「男人最痛算這種～」、「怎麼越看越痛？」、「牠可能以為這是法蘭克福的味道」、「牠牢牢咀嚼，主人似乎很痛」、「笑了！但是如果你真的被咬，會有細菌，請去醫院」、「甜蜜的一口」、「大聲笑了！我看完影片後，從早上開始精神振奮」、「很可怕，這其實很危險」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！

台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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台灣有狗主表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

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