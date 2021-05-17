殯儀館守靈｜台媽連續10天聽到貓哭聲　勸老闆大舉拆牆　結局...

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-17 13:24

能和貓咪相遇，其實也很講緣份。 生活在台灣的劉小姐，早前在網上社交平台上，分享了收養小貓「紀念品」的經過。她指早前在殯儀館裏處理母親後事時，一直聽到喵喵聲在附近叫着。她聽到這小貓咪的哭聲感到甚是可憐，於是決心要救牠出來。最終，要殯儀館拆去裝飾牆板，才發現救起小貓咪。

紀念品：我想你做我媽媽！

生活在台灣桃園的劉小姐，早前在殯儀館裏處理母親後事時，守靈期間一直聽到微弱的喵喵聲在附近陪伴着，差不多10天時間，小貓咪的喵喵聲一直未停，令她萌生惻隱之心，決定要救出這可憐的小貓。只是，找遍四周都沒找到小貓咪的身影。

最終，在裝飾牆板之間，她發現了小貓咪，並成功勸說殯儀館老闆把裝飾木牆拆開，救出這被困小貓。毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然救出貓咪紀念品的過程有點誇張，需要驚動到殯儀館老闆同意，把裝飾木牆拆開，才順利把牠救起。但劉小姐對這小貓一見鍾情，於是將牠帶了回家飼養。而紀念品也像是決心要跟劉小姐走，頭也不便跟着離開。

網民們對這收編故事感到是緣份的安排「貓是會自己挑主人的」、「是媽媽給你的禮物喔！」、「牠躲在裡面就是為了與你相見…緣份就是這麼神奇」、「特別相遇」、「十天還是這麼健康，這小朋友真的很強壯很有福氣相。」、「因為牠已認定妳就是媽媽了」、「『柱』定遇到妳」。

▼▼同場加映：在日本，貓奴公公養了6隻貓咪，牠們每天打鬧追逐，令整個了活力。公公也樂意配合牠們，不時在IG上分享爆笑的圖片與影片，目的只是希望讓更多的人，能感受到養喵星人的樂趣！▼▼

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▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

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