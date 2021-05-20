洛威拿慢慢︱60kg巨人或一睡不起　媽掙扎放棄手術因忐忑理由

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-20 16:10

毛孩健康是主人的心願，沒人想看到毛孩受苦。 60kg洛威拿慢慢，早前突然癱瘓沒法走動。慢娘心急焦慮，一直奔波尋找診斷出慢慢癱瘓原因與治療方案，甚至經常開車到台北，要爭取治療的黃金時間。今天，慢娘在社交平台告知關心慢慢的網民們，獸醫診斷慢慢是椎間盤突出引致癱瘓，最佳方案是動手術。只是慢娘卻因一個理由，還是放棄了這高風險手術。

台灣人氣極高的洛威拿慢慢，最近倒下了。牠在4月初身體出現情況，有走路搖晃不穩的問題。期後再全身癱瘓，沒法自己走動。慢慢的主人慢娘極之心急，希望盡早找出原因與治療方法。

近日，慢慢的核磁共振結果出來，顯示牠頸椎關節出了問題，由於椎間盤突出引致癱瘓，獸醫建議如果要慢慢站起來，就只有動手術開刀。但在慢娘再三考慮風險下，加上一個心痛理由，慢娘毅然決定放棄高風險手術。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，是什麼原因，令慢娘決定不讓慢慢動手術呢？這其實也是很心痛的抉擇】

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【點擊圖片放大看，先前慢慢在接受治療的情況。大家都在集氣，希望牠能康復】

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慢慢是因椎間盤突出引致癱瘓，雖然獸醫表示最佳方案是動手術，但風險很大，「而且開刀完後，其他部位也許會在長出椎間盤的現象」，這令慢娘感到很不安。

「我心裏真的很掙扎也很難過。」慢娘表示她收到網民們送上的留言與祝福，但實在太多沒法一一回應，但大家的心意她都感受到了。

▼▼同場加映：慢慢健康時，經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看洛威拿守護婆婆的故事▾▾▾

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點擊連結看全文：【狗不可以貌相】乖孫洛威拿成婆婆扶手 如此聽話竟是鄰居所養

▼▼同場加映：慢慢渴望到學校上課等校巴，縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。▼▼

【點擊圖片放大看慢慢等校巴的樣子，看來牠真的很想到學校和小朋友一起玩呢？】

點擊連結看全文：60kg洛威拿一身學生裝去上學 保母車阿姨一句拒絕 牠險些哭出來