金毛尋回犬｜義工花錢在屠宰場救狗　金毛為報恩秒下跪　網民哭崩

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-20 08:05

時至今日，為何仍會有人吃狗肉呢？這實在令人難以理解。 「小遲和流浪狗的故事」是內地一個以西瓜視頻及微博分享救援流浪狗影片的頻道，近年也拓展到YouTube上分享影片。小遲是一個三十多歲，生活在東北黑龍江哈濱的男子。為了拯救流浪狗，他甚至願意付出金錢把狗狗救出，只希望盡最大能力，能多讓一隻狗狗脫離痛苦，已心滿意足。

小遲是生活在東北的男子，一直以來都以救援流浪狗為己任。（小遲和流浪狗的故事）

生活在黑龍江哈爾濱的小遲是一個喜歡狗狗的人，一直以來，他都希望盡自己能力，去救出受苦的流浪狗。這次，他便到了一個屠宰場裏，花了4100元人民幣，並救出了5隻狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其中一隻獲救的金毛犬，被小遲帶離屠宰場一刻嚇到漏尿。小遲一直安撫牠的情緒，試著讓牠知道日後可以過著幸福的生活，金毛犬好像聽懂小遲的話，馬上跪下來跟他道謝。

▾▾▾金毛犬為報救命之恩，竟跪下來道謝，點撃圖片放大看當時情形▾▾▾

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從影片裏可以看到，小遲一直在和屠場負責人周旋，希望能救出更多狗狗。只是屠場負責人貪得無厭，一心只是想賺更多的金錢，無視狗狗也是一條性命！雖然，這種救援只是杯水車薪的事，但他希望藉着每次救援，能打動更多人的心，讓更多人明白狗狗是人類的朋友，並應盡快立法禁止吃狗肉。

網民看到影片後，都感觸落淚。「看見遲子把金毛帶出來的時候，金毛的所有舉動動深深地刺痛著我的心，毛孩子得救了，遲子真是太辛苦啦！行，別逼自己，別壓力太大，你已經為毛孩子們做的夠多了，好人一生平安！」、「那隻金毛太通人性了，我覺得老太太有可能騙人，說是被領養了，有可能兇多吉少。忘不了金毛那眼神和蠕動的嘴，牠在求救」、「當看到小遲子救出金毛時，無辜的毛孩子以為是殺牠了，躺在地下不肯走。這說明每每狗犯子殺害狗狗時，其他狗親眼目睹，個個都受到了驚嚇。所以我們看到了狗狗癱軟地下的情景。淚目！希望國家立法不要再傷害這些有靈性的毛孩子了！」

▼▼同場加映：早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▼▼

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▼▼同場加映：在美國，有動保組織收到通知，一隻黑色流浪狗一直在即將被拆除的危樓下徘徊，路人想帶牠走但卻不成功。當動保組織到場後，發現這黑狗行為奇怪，一直想鑽到破爛的房子底下，於是義工便趴下，並發現破洞裏有不尋常的東西。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這黑色流浪狗在擔心些什麼？】

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