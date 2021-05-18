菲律賓狗為救兩姐妹　擋電單車失半臉　英雄狗離世一文看清牠事蹟

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-18 14:24

狗狗是人類的親密好友，牠們甚至願意無條件付出一切。 菲律賓的英雄狗Kabang，最近離開了大家，噩耗傳出後，令不少民眾都感到傷心難過。Kabang曾經是一隻流浪狗，但被人收養後，便一直忠誠看家。10年前，小主人帶着牠去散步，不料一輛電單車高速馳至快要撞到小主人，在千鈞一髮之際，Kabang奮不顧身撞向電單車，成功救了小主人，但自己卻失去半邊臉。

英雄狗Kabang去了彩虹橋的噩耗，令不少關心牠的人心痛不已。（fb@Kabang The Hero Dog）

菲律賓英雄狗Kabang，在2012年5月17日晚上離開了大家。消息由現時照顧牠的主人Dr.Anton Lim在Facebook裏公布。而Kabang的英雄事蹟，便要回逆到10年前，當時牠是由Bunggal一家所飼養。

在2011年12月的某天，Bunggal家的小主人帶着Kabang外出散步，沒料到卻幾乎遇上交通意外，就在一輛失控電單車快要撞向小主人時，Kabang挺身而出擋在前，阻止小主人被撞，自己卻身受重傷，失去了半張臉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「我懷着深深的悲痛，向大家宣布我們的英雄Kabang（2008年2月-2021年5月17日）的離開。今晚，我發現牠躺在床邊一動也不動。我最後一次看到牠，是在下午3時多，當時我還餵牠吃東西以及換水給牠。但當晚上7點去看牠時，牠已離開了。」

獸醫Anton Lim希望大家會永遠記着Kabang，牠熱愛生命，總是付出愛而不求回報。牠會永遠活在大家心中，陪伴大家度過重重難關！

▼▼同場加映：1個多月前，張小姐在家門外，看到一隻滿嘴鮮血的狗狗路過。由於實在不忍心放任牠不管，於是決定帶牠去看獸醫，接牠回家給牠幸福，並替牠取了一個幸運的名字「吉寶」，只希望牠能健康活下去。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，狗狗吉寶在這個月來的改變，實在很是驚人▼▼

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▼▼同場加映：被遺棄的地拖狗「嘟比」，牠全身毛髮打結，指甲嚴重過長，遠看無法辨認出牠是一隻狗。後來義工將嘟比送到寵物店，經美容師花了三小時打理後，狗狗驚變超帥貴婦狗！▼▼

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