柴犬被反對入家　口硬老媽年半後為牠出寫真　還做這意外舉動

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

老人家們總是口硬心軟，其實無論是孩子還是毛孩都一樣疼愛。 台灣一名網民日前在社交網站上分享了自己的媽媽在養狗前後的態度轉變，原先表示自己是絕對不會喜歡狗狗的媽媽，在養了胖柴後竟成為了全家最溺愛狗狗的人，令飼主覺得既搞笑又感動，事件亦引起了網民的共鳴。

（受訪者提供）

這隻名叫柴柴的柴犬和媽媽Debra生活在新北市的淡水區，是一個1歲8個月的男生，性格雖然非常調皮但很會看臉色，不太會亂叫。平常很喜歡跟人類互動，但和其他動物相處就較為冷淡，去狗公園玩的時候總是一個在角落玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Debra在接受《香港01》訪問時表示，一開始她與姊姊和媽媽商量要養狗的時候，媽媽馬上反對，一直堅持不養狗，認為沒有時間，也不喜歡家裡有狗味或是很多毛，經過一番激烈爭吵和再三保證她和姊姊會分工照顧之後才同意養。本來還擔心自己不在家的時候，柴柴和媽媽的相處會不愉快，怎料經過了一段時間後，口硬的媽媽瞬間被柴柴收服了。

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Debra表示，她非常開心柴柴來到這個家，她認為柴犬真的是很療癒的動物，當她看到不只媽媽、連爸爸都被融化的時候，她很感動柴柴讓一家人的感情變得更好了。現在在家裏陪伴柴柴最多的人其實是媽媽，所以柴柴很愛她媽媽，常常會隔著玻璃看媽媽在做什麼。

網友紛紛表示很有共鳴，「我的也一样LOL」、「我家人也是。到後面心都被柴犬融化了」、「每個家長都差不多~XD」、「媽媽筋骨軟Q」、「笑死，我們家也這樣，爸媽都反對，結果養後一天到晚要我帶回家」、「我：不要再給牠吃了，我媽：妳這個後母」、「養狗前家人說：這麼麻煩又會整間狗味；養狗後當我在訓話時家人又說：不要這樣罵他啦，他就像小孩子一樣，而且這麼可愛罵他幹嘛」。

▼▼同場加映：有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......▼▼

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▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

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